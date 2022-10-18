Названы казахстанские города - антилидеры по количеству случаев бытового насилия

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства назвал города Казахстана, в которых поступает большинство сигналов о фактах бытового насилия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МВД отметил, что на сегодня тема семейно-бытового насилия является одной из обсуждаемых в обществе.

"Отношение к данной проблеме в обществе изменилось. Жертвы насилия стали активнее сообщать о таких фактах. Только в этом году в полицию поступило 100 тысяч сигналов о бытовом насилии. Большинство из них приходятся на города Шымкент, Астана, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области", – сказал Ахметжанов.

Он подчеркнул, что в то же время по 60 процентам сигналов о бытовом насилии полиция не смогла принять меры, так как по приезду на место потерпевшие отказывались от подачи заявлений.

"А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь "домашних тиранов" к ответственности. И как результат – безнаказаность ведет к самоуправству. Рукоприкладство становится привычным делом и ведет в конце к тяжким последствиям. В итоге только за этот год совершено 668 преступлений на семейно-бытовой почве", – продолжил Ахметжанов.

Также он добавил, что министерство принимает меры реагирования на сигналы о бытовом насилии.

"С начала года в отношении дебоширов составлено 35 тыс. административных протоколов, арестованы более 10 тыс. лиц, предупреждены – 8,5 тыс., оштрафованы – 675 тыс. Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тыс. защитных предписаний", - озвучил данные министр.