Фото: Kazpravda.kz
Общество

Названы казахстанские города - антилидеры по количеству случаев бытового насилия

Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства назвал города Казахстана, в которых поступает большинство сигналов о фактах бытового насилия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МВД отметил, что на сегодня тема семейно-бытового насилия является одной из обсуждаемых в обществе. 

"Отношение к данной проблеме в обществе изменилось. Жертвы насилия стали активнее сообщать о таких фактах. Только в этом году в полицию поступило 100 тысяч сигналов о бытовом насилии. Большинство из них приходятся на города Шымкент, Астана, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области", – сказал Ахметжанов.

Он подчеркнул, что в то же время по 60 процентам сигналов о бытовом насилии полиция не смогла принять меры, так как по приезду на место потерпевшие отказывались от подачи заявлений.

"А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь "домашних тиранов" к ответственности. И как результат – безнаказаность ведет к самоуправству. Рукоприкладство становится привычным делом и ведет в конце к тяжким последствиям. В итоге только за этот год совершено 668 преступлений на семейно-бытовой почве", – продолжил Ахметжанов.

Также он добавил, что министерство принимает меры реагирования на сигналы о бытовом насилии. 

"С начала года в отношении дебоширов составлено 35 тыс. административных протоколов, арестованы более 10 тыс. лиц, предупреждены – 8,5 тыс., оштрафованы – 675 тыс. Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тыс. защитных предписаний", - озвучил данные министр. 

Популярное

Все
Евразиец на все времена
В условиях кризиса у казахстанцев не так много возможностей для сохранения и приумножения сбережений
Выборы как часть новой истории
Про осетра никто и не вспомнил…
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокированию звонков от мошенников казахстанцам
В Восточном Казахстане в квазигосударственных структурах выявили коррупционные риски
Кто победит в битве за битум?
Доход по осени считают
Подготовка к саммиту
Тимур и его команда
Завершается уборка риса
Хвала рукам, что пахнут хлебом
Право быть независимым
Нехватка мест – одна из острых проблем Алматинской области, где ежегодно растет число школ с трехсменным обучением
Победило знание
Шаг в новую эпоху
Диалог о налогах
Что такое Улытау?
Переосмыслить жизнь
Невзаимозаменяемый
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество
Нехватка мест – одна из острых проблем Алматинской области,…
Общество
В Восточном Казахстане в квазигосударственных структурах вы…
Общество
Про осетра никто и не вспомнил…
Общество
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокирова…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]