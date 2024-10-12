Названы победители республиканского чемпионата по керлингу

На прошедшем в Алматинской области чемпионате страны по керлингу были представлены спортивные команды из десяти регионов республики.
Было разыграно четыре комплекта наград: в мужской и женской командной игре, в дисциплине «смешанные команды» (двое мужчин и две женщины) и в смешанных парах (мужчина и женщина). Игры проводились на ледовой арене Центра олимпийской подготовки.
В дисциплине «мужская команда» чемпионами республики стали керлингисты Алматы. Четверка спортсменов, представляющих команду «ALM Алматы», во главе со скипом Аблайханом Жузбаем, завоевала золотые медали. Второе место взяли столичные мастера из команды «AST Астана», где лидером квартета был Адиль Жумагожа. Бронзовые награды у молодежной команды КДЮСШ Алматы с ее неизменным скипом Арманом Ирджановым.
Среди женских команд лидерство с самого начала захватили столичные спортсменки во главе со скипом Мерей Тастемир, и потому ожидаемо золотой комплект достался команде «AST Астана». «Серебро» у алматинок из КДЮСШ, которых вела Ситора Аллиярова. И «бронза» у керлингисток из Северо-Казахстанской области, которых к пьедесталу привела Елизавета Гарагуль. В шаге от наград остановились спортсменки из Восточно-Казахстанской области.
Ровная и вполне прогнозируемая игра лидеров казахстанского керлинга среди смешанных команд не вызывала сомнений в победе алматинцев, где лидером является Ситора Аллиярова. «Серебро» у столичной дружины во главе с лидером Адилем Жумагожа. А бронзовый комплект отправился в Петропавловск, где действиями игроков заправлял Дмитрий Гарагуль. Четвертое место у костанайских спортсменов, которые продемонстрировали заметный рост мастерства и в будущем могут составить конкуренцию всем лидерам.
По особенному захватывающему сценарию проходили игры среди смешанных пар. В этой дисциплине высокий класс игры показали алматинские мастера Аблайхан Жузбай и Аяжан Жумабек. В финале они обыграли пару из Алматинской области – брата и сестру Аллияровых, Айдоса и Тельсимай. Драматичным вышел поединок за бронзовые награды. Семейная пара Дмитрий и Елизавета Гарагуль в напряженной, до последнего броска камня, игре одержала верх над парой из Атырау – Гулхан Сарбасбай и Рамазаном Сахиевым.
Отметим, что предстоящей зимой пройдет зимняя спартакиада, и завершившийся чемпионат стал одним из главных этапов на пути к этому важному в спортивной жизни страны событию.