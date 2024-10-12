Названы победители республиканского чемпионата по керлингу

Спорт
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

На прошедшем в Алматинской области чемпионате страны по керлингу были представлены спортивные команды из десяти регионов республики.

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Было разыграно четыре комплекта наград: в мужской и женской командной игре, в дисциплине «смешанные команды» (двое мужчин и две женщины) и в смешанных парах (мужчина и женщина). Игры проводились на ледовой арене Центра олимпийской подготовки.

В дисциплине «мужская команда» чемпионами республики стали керлингисты Алматы. Четверка спорт­сменов, представляющих команду «ALM Алматы», во главе со скипом Аблайханом Жузбаем, завоевала золотые медали. Второе место взяли столичные мастера из команды «AST Астана», где лидером квартета был Адиль Жумагожа. Бронзовые награды у молодежной команды КДЮСШ Алматы с ее неизменным скипом Арманом Ирджановым.

Среди женских команд лидерство с самого начала захватили столичные спортсменки во главе со скипом Мерей Тастемир, и потому ожидаемо золотой комплект достался команде «AST Астана». «Серебро» у алматинок из КДЮСШ, которых вела Ситора Аллиярова. И «бронза» у керлингисток из Северо-Казахстанской области, которых к пьедесталу привела Елизавета Гарагуль. В шаге от наград остановились спортсменки из Восточно-Казахстанской области.

Ровная и вполне прогнозируемая игра лидеров казахстанского керлинга среди смешанных команд не вызывала сомнений в победе алматинцев, где лидером является Ситора Аллиярова. «Серебро» у столичной дружины во главе с лидером Адилем Жумагожа. А бронзовый комплект отправился в Петропавловск, где действиями игроков заправлял Дмитрий Гарагуль. Четвертое место у костанайских спортсменов, которые продемонстрировали заметный рост мастерства и в будущем могут составить конкуренцию всем лидерам.

По особенному захватывающему сценарию проходили игры среди смешанных пар. В этой дисциплине высокий класс игры показали алматинские мастера Аблайхан Жузбай и Аяжан Жумабек. В финале они обыграли пару из Алматинской области – брата и сестру Аллияровых, Айдоса и Тельсимай. Драматичным вышел поединок за бронзовые наг­рады. Семейная пара Дмитрий и Елизавета Гарагуль в напряженной, до последнего броска камня, игре одержала верх над парой из Атырау – Гулхан Сарбасбай и Рамазаном Сахиевым.

Отметим, что предстоящей зимой пройдет зимняя спартакиада, и завершившийся чемпионат стал одним из главных этапов на пути к этому важному в спортивной жизни страны событию.

#Спорт #чемпионат #керлинг

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