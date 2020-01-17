Названы приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов





Как указывают специалисты, хотя такие программы относятся к "потенциально опасным", а не вредоносным, их главная функция – именно агрессивная реклама, а не то, что заявлено разработчиком.





Кроме того, реклама демонстрируется хаотично, из-за чего встроенные инструменты безопасности Android не могли вычислить шаблоны их отображения и обнаружить приложение-источник.

В приложениях, среди которых есть как офисные утилиты, так и игры, эксперты выявили специфический алгоритм, показывающий рекламу. Так, в первые 48 часов после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, но затем их становится все больше.