В каких регионах Казахстана чаще всего заключаются браки

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Всего за 8 месяцев текущего года в РК зарегистрировали брак 43 тысячи пар и родилось более 265 тысяч детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан» напомнили, что каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. В этом году праздник пришелся на 8 сентября.

Всего за 8 месяцев текущего года в стране зарегистрировали брак 43 тысячи пар и родилось более 265 тысяч детей. 

«За текущий период больше всего детей родилось в Туркестанской области – 30 973, Алматы - 29 002, Шымкенте - 23 935 и в Астане – 23 330. При этом, меньше всего свидетельств о рождении было выдано в Улытауской области – 2 821, а также в Северо-Казахстанской области - 4 313.

Кроме того, за 8 месяцев больше всего браков было заключено в Алматы – 14 059, на втором месте Астана - 9 258 браков, на третьем – Туркестанская область - 6 132 брака. При этом, с начала года было расторгнуто 13 710 браков. Антилидерами также являются Алматы и Астана», – отметили в Госкорпорации.

Там же напомнили, что для вступления в брак необходимо подать заявление за 15 дней до желаемой даты бракосочетания. Сделать это можно онлайн через портал электронного правительства или приложения БВУ.

Если будущие молодожены желают зарегистрировать отношения в РАГСе в торжественной обстановке, они могут заказать дополнительную услугу по проведению церемонии.

На сегодня пилотный проект запущен в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Караганде, Кызылорде и в Акмолинской области (Щучинск и Бурабай).

#регионы #семья #брак #госкорпорация

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