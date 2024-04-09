Назым Кызайбай поборется за путевку на Олимпиаду в Париж

В Астане стартовали спарринги, организованные с целью определения боксеров, которые поедут на последний лицензионный турнир в Бангкоке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет министерства туризма и спорта

Фото: НОК

В весовой категории 50 кг среди женщин на эту поездку претендовали двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай и двукратный призер ЧМ Алуа Балкыбекова.

В итоге в очень упорном поединке победу одержала Кызайбай.

Таким образом, у нее есть шанс получить путевку на Олимпиаду в Париж, если она пройдет отбор в Таиланде.