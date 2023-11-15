Не игнорировать правила

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Айгуль Турысбекова

Более 1,5 млн нарушений правил дорожного движения выявили полицейские Алматы.

фото из архива "КП"

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек. По ее словам, за 10 месяцев 2023 года в мегаполисе зарегистрировано 2 991 ДТП, в результате чего погибли 84 человека, еще 3 211 получили травмы. Всего с начала года выявлено 1 млн 582 тыс. 980 нарушений ПДД. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 1 718 водителей. А ведь за такое нарушение грозит лишение водительских прав сроком до семи лет.

Салтанат Азирбек подчеркнула, что анализ дорожной обстановки в Алматы полицейские департамен­та проводят ежедневно, периодически в мегаполисе проходят точечные оперативно-профилактические мероприятия.

– В городе работает автоматизированная система «Қорғау – Опас­ный водитель», позволяющая выявлять нарушителей ПДД, выезжающих на полосу встречного движения, использующих подложные номерные знаки, нерадивых, которые были лишены права управления транспортным средством, но при этом управляют им. В комплексе все эти мероприя­тия дают возможность контро­лировать дорожную ситуацию в ­Алматы, – сообщила она.

Отвечая на вопросы журналис­тов, Салтанат Азирбек также проинформировала, что чаще всего нарушают ПДД недисциплинированные водители, вне зависимости от их стажа вождения. Представитель ведомства призвала алматинцев соблюдать ПДД, уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

– Напоминаю, что с 1 декабря по 1 марта водители мегаполиса обязаны ездить на зимней резине, согласно требованиям технического регламента. Это статья 590 часть 5 Административного кодекса РК. При выявлении нарушителя сотрудники полиции вправе наложить минимальный штраф в размере 5 МРП, а если в течение года водитель совершит аналогичное правонарушение повторно, тогда штраф увеличится до 10 МРП, – предупредила Салтанат Азирбек.

#Алматы #нарушения #ПДД #правила

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