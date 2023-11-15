Не игнорировать правила

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек. По ее словам, за 10 месяцев 2023 года в мегаполисе зарегистрировано 2 991 ДТП, в результате чего погибли 84 человека, еще 3 211 получили травмы. Всего с начала года выявлено 1 млн 582 тыс. 980 нарушений ПДД. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 1 718 водителей. А ведь за такое нарушение грозит лишение водительских прав сроком до семи лет.

Салтанат Азирбек подчеркнула, что анализ дорожной обстановки в Алматы полицейские департамен­та проводят ежедневно, периодически в мегаполисе проходят точечные оперативно-профилактические мероприятия.

– В городе работает автоматизированная система «Қорғау – Опас­ный водитель», позволяющая выявлять нарушителей ПДД, выезжающих на полосу встречного движения, использующих подложные номерные знаки, нерадивых, которые были лишены права управления транспортным средством, но при этом управляют им. В комплексе все эти мероприя­тия дают возможность контро­лировать дорожную ситуацию в ­Алматы, – сообщила она.

Отвечая на вопросы журналис­тов, Салтанат Азирбек также проинформировала, что чаще всего нарушают ПДД недисциплинированные водители, вне зависимости от их стажа вождения. Представитель ведомства призвала алматинцев соблюдать ПДД, уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

– Напоминаю, что с 1 декабря по 1 марта водители мегаполиса обязаны ездить на зимней резине, согласно требованиям технического регламента. Это статья 590 часть 5 Административного кодекса РК. При выявлении нарушителя сотрудники полиции вправе наложить минимальный штраф в размере 5 МРП, а если в течение года водитель совершит аналогичное правонарушение повторно, тогда штраф увеличится до 10 МРП, – предупредила Салтанат Азирбек.