Не менее 11 человек пострадали в результате теракта в Нью-Йорке

В результате теракта в Нью-Йорке ранения получили "не менее 11 человек", сообщил телеканал Fox News, передает Ria.ru.
"Восемь человек погибли и по меньшей мере 11 получили ранения в результате теракта", – говорится в сообщении телеканала.
Днем 31 октября на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что данный водитель грузовика, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был сумасшедшим.
"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" – заявил глава Белого дома.
В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники передал, что водитель грузовика прибыл в США из Узбекистана.
По данным журналистов, Сайфулло Саипов прибыл в Соединенные Штаты в 2010 году. В последнее время 29-летний мужчина проживал в штате Флорида.
Телеканал Fox News, со ссылкой на свои источники утверждает, что Саипов мог проживать в штате Нью-Джерси.
"Он провел какое-то время в городе Тампа (штат Флорида). Но по информации, которая есть у нас, он жил в Нью-Джерси", – сообщил телеканал.
Журналисты Fox News также узнали, что у Саипова имелась просроченная грин-карта.
Телеканал NBC передал, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний мужчина осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство".
"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ", – говорится в сообщении.
Как заявил глава местной полиции Джеймс О'Нил, он был вооружен пистолетом для пейнтбола и неогнестрельным оружием.
"Восемь человек погибли и по меньшей мере 11 получили ранения в результате теракта", – говорится в сообщении телеканала.
Днем 31 октября на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что данный водитель грузовика, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был сумасшедшим.
"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" – заявил глава Белого дома.
В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники передал, что водитель грузовика прибыл в США из Узбекистана.
По данным журналистов, Сайфулло Саипов прибыл в Соединенные Штаты в 2010 году. В последнее время 29-летний мужчина проживал в штате Флорида.
Телеканал Fox News, со ссылкой на свои источники утверждает, что Саипов мог проживать в штате Нью-Джерси.
"Он провел какое-то время в городе Тампа (штат Флорида). Но по информации, которая есть у нас, он жил в Нью-Джерси", – сообщил телеканал.
Журналисты Fox News также узнали, что у Саипова имелась просроченная грин-карта.
Телеканал NBC передал, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний мужчина осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство".
"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ", – говорится в сообщении.
Как заявил глава местной полиции Джеймс О'Нил, он был вооружен пистолетом для пейнтбола и неогнестрельным оружием.