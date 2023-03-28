Не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре в Мексике
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Как стало известно, пожар устроили сами мигранты, пытавшиеся совершить побег.
По меньшей мере 35 мигрантов погибли, около 100 пострадали при пожаре в центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.
"Погибли не менее 35 мигрантов в результате пожара в центре Национального института миграции (INM) в Сьюдад-Хуарес… около 100 отравились угарным газом, некоторые находятся в критическом состоянии", - пишет газета Excelsior.
Как сообщает издание, пожар устроили сами мигранты, пытавшиеся совершить побег.
По данным газеты Heraldo, пожар произошел в месте содержания под стражей мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу с США.