Не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре в Мексике

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По меньшей мере 35 мигрантов погибли, около 100 пострадали при пожаре в центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

"Погибли не менее 35 мигрантов в результате пожара в центре Национального института миграции (INM) в Сьюдад-Хуарес… около 100 отравились угарным газом, некоторые находятся в критическом состоянии", - пишет газета Excelsior.

Как сообщает издание, пожар устроили сами мигранты, пытавшиеся совершить побег.

По данным газеты Heraldo, пожар произошел в месте содержания под стражей мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу с США.