Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!

Общество
12
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Профессор Юрий Пак, рассуждая о строительстве АЭС, призывает доверять научным данным

Перед референдумом, который назначен на 6 октября, каждый казахстанец должен определиться со своей позицией по вопросу строительства в Казахстане атомной электростанции. И здесь должны возоб­ладать не эмоции, а здравый смысл, основанный на научных данных. В этом убежден доктор технических наук, профессор Карагандинского технического университета им. А. Сагинова, академик КазНАЕН Юрий Пак.

Профессор более полувека занимается наукой и следит за развитием ядерных технологий. Юрий Николаевич понимает, что Семипалатинский ядерный полигон принес казахстанцам множество несчастий. Но АЭС к оружию массового уничтожения не имеет никакого отношения.

– Понимаю опасения людей, живших рядом с Семипалатинским полигоном. Но не надо путать! На полигоне испытывалось ядерное оружие. Оно было направлено на то, чтобы уничтожить как можно больше людей, загрязнить радиацией как можно больше территории. А мирный атом и прежде всего АЭС – это совершенно другое, – говорит профессор Пак. – Это источник экологически чистой энергии, которая призвана улучшить нашу жизнь. Современный уровень развития науки и техники очень высок, особенно в атомной промышленности. Сейчас проектируются и строятся реакторы третьего поколения, вероятность возникновения аварий на которых прак­тически сведена к нулю.

Юрий Пак считает, что по республике все еще бродит «призрак Чернобыля». Люди, выступая на общественных слушаниях по вопросу строительства АЭС в Казахстане, часто вспоминают события почти сорокалетней давности и признаются, что боятся повторения той страшной чернобыльской аварии.

Но при этом мало кто знает, что за истекшие 38 лет ученые во всем мире кардинальным образом усовершенствовали систему защиты. Они обезо­пасили современные реакторы как от воздействия пресловутого человеческого фактора, так и от стороннего вмешательства.

– Даже если оператор, работающий на АЭС, допустит какую-то ошибку, она не приведет к ЧП. Ибо сработает заложенная проектировщиками система защиты, – поясняет эксперт. – Современные атомные реакторы располагаются на большой глубине. У них есть защита из стали и бетона толщиной в полтора метра. Поэтому даже если на объект спикирует пассажирский «Боинг» (эта мера введена после памятной всем атаки 11 сентября 2001 года на башни-близнецы в Нью-Йорке) или произойдет другой подобный теракт, то выброса радиации из активной зоны реактора не произойдет. Поэтому когда граждане заявляют о том, будто АЭС представляет радиационную опас­ность – это не более чем обывательские разговоры. Исследования показывают: даже возле корпуса реактора радиационный фон ниже, чем, например, возле угольной шахты.

О радиации на шахтах и рудниках Юрий Николаевич знает не понаслышке. Ведь он много лет занимается изу­чением радиоэкологических аспектов энергетических углей.

Сейчас почти 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается на ТЭЦ и ГРЭС за счет сжигания угля и мазута. В результате образуется огромное количество золошлаковых отходов, которые скапливаются в специальных отвалах. В них, как показывают исследования, содержится большое количество радио­активных элементов.

По сути, огромные территории золоотвалов становятся экологически грязными и непригодными для использования. Это еще одна причина, по которой следует постепенно отказываться от станций на каменном топливе.

– Есть такое мнение, мол, зачем нам атомная энергия, если у нас угля хватает? – продолжает профессор Пак. – Да, угля у нас много. Но он экологически небезопасен. А вот топливом для АЭС является уран. Казахстан занимает первое место в мире по его добыче. Это большой плюс. Вот уже несколько лет в Усть-Каменогорске выпускают тепловыделяющие элемен­ты – это «горючее» для АЭС, которое у нас охотно покупают многие страны. То есть оно у нас свое. Одна «таблетка» такого топлива может заменить 100 тонн угля по количеству выделяемой энергии. Представляете, какая огромная выгода!

Также осуществляются попытки убедить общественность, что в нашей стране нет ни опыта эксплуатации ядерных реакторов, ни специалистов в этой отрасли. И то, и другое Юрий Пак считает заблуждением. Ему ли не знать, что в советское время в Шевченко (ныне – Актау) на берегу Каспийского моря более 20 лет успешно работал первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах.

Он опреснял воду для жителей Мангышлака, а также обеспечивал их теп­лом и электроэнергией. Этот реактор обслуживали отечественные специа­листы, и никаких нештатных ситуаций с ним за время эксплуатации не произошло. Он был остановлен в 1999 году скорее по внутриполитичес­ким причинам. Но на этом использование мирного атома в Казахстане не закончилось.

– В Институте ядерной физики в Алматы есть исследовательский ядерный реактор. Он действует уже более 60 лет без каких-либо эксцессов, – отмечает Юрий Николаевич. – Здесь проходят подготовку и набираются опыта молодые ученые-ядерщики. Сам я учился в России, в Томском политехническом институте. А сейчас специалистов для атомной отрасли готовят в нескольких отечественных вузах, среди которых КазНУ имени Аль-Фараби, ЕНУ имени Льва Гумилева и Восточно-Казахстанский технический университет. Поэтому дефицита кадров у нас нет и не будет.

Карагандинский эксперт поддерживает идею строительства АЭС в Казахстане. При этом он не умаляет роль возобновляемых источников энергии. ГЭС, солнечные и ветряные электростанции, по его мнению, нужны, но коэффициент использования их мощности достаточно низкий. К тому же работа зависит от погодных условий. АЭС же вырабатывает электроэнергию круглосуточно.

– От мирного атома нет радиации, нет парникового эффекта, – подчеркивает специалист по ядерным технологиям. – Сейчас Казахстан испытывает дефицит электроэнергии, который будет только нарастать. А чтобы развивать промышленную экономику, нам нужны мощности. Поэтому надо скорее приступать к строительству АЭС. Ведь это долгий процесс. На него пот­ребуется не менее 7–10 лет.

Ученый не хочет возвращаться в «темные» 90-е годы прошлого века с их «веерными» отключениями электро­энергии и кост­рами во дворах.

#строительство #АЭС #мирный атом #ГЭС

Популярное

Все
В прокат вышел киномюзикл «Стоп, ночь»
Спортсмены готовы к состязаниям, а для гостей открыты этноаулы
«Штрафстан» или же все по делу?..
Важно не ослаблять хватку
Тяжелые уроки финансовой безграмотности
Земли в аренду в режиме онлайн
Экспедиция в прошлое
Пробел
7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
В Атырауской области спасено почти 1, 3 млн штук молоди рыб
Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
Лидер Приднестровья инициировал запрет называть регион Транснистрией
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из ОАЭ
Жители дачных массивов Уральска, пострадавшие от паводков, отмечают новоселье
Участок улицы Керей-Жанибек хандар будет частично перекрыт
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
В поселке Бурабай решен вопрос дефицита электроэнергии
В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса
В рейтинге по индексу ESG Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА
Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей
Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
Как начнется новый учебный год в Казахстане
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
Финал республиканского шахматного турнира SENAT OPEN состоялся в Астане
«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Земли в аренду в режиме онлайн
Тяжелые уроки финансовой безграмотности
Важно не ослаблять хватку
«Штрафстан» или же все по делу?..

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]