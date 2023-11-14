Не отказывайтесь от вакцины Свежий выпуск 14 ноября 2023 г. 4:45 234 Игорь Прохоров Резкий рост заболеваемости корью в стране формируется за счет непривитых детей, доля которых составила 84%, или 9 216 случаев от числа заболевших. На пресс-конференции в СЦК заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Зауре Ахметова сообщила, что с начала этого года в стране зарегистрировано 13 103 случая кори, из них 83% (10 864) – среди детей до 14 лет; 2,9% (385) – подростков; 14,1% (1854) – взрослых. Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте – 2 283 случая, Алматы – 2 217 случаев, в областях Жамбылской – 1 605 случаев, Алматинской – 1 215, Атырауской – 940. В 727 школах зарегистрировано 1 444 случая кори. При этом в течение первых 72 часов привиты по эпидемиологическим показаниям 2 565 контактных лиц, вместе с тем 1 552 родителя отказались от вакцинации своих детей. Необходимо отметить, что экстренная вакцинация в очагах проводится в течение первых 72 часов с момента последнего контакта с больным корью с целью своевременной защиты непривитых лиц от инфицирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции. К сожалению, продолжается отказ от вакцинации по эпидпоказаниям как среди родителей детей, так и среди лиц до 30 лет, находившихся в тесном контакте с больным корью. Такая тенденция наблюдается и среди заболевших корью. Так, в 60% случаев инфицированные дети не вакцинированы в плановом порядке в связи с отказом от вакцинации. С учетом текущей эпидемиологической ситуации закуплен дополнительный объем вакцины против кори, краснухи и паротита в объеме 500 тыс. доз, поставка которой ожидается во второй половине текущего месяца. Данная вакцина позволит активно продолжить вакцинацию подлежащих контингентов. Зауре Ахметова подчеркнула, что единственным эффективным способом профилактики заболеваемости корью является вакцинация, и призвала родителей не отказываться от нее для сохранения здоровья своих детей. #здравоохранение #заболевание #корь #отказ #вакцины