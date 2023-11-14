Не отказывайтесь от вакцины

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Игорь Прохоров

Резкий рост заболеваемости корью в стране формируется за счет непривитых детей, доля которых составила 84%, или 9 216 случаев от числа заболевших.

На пресс-конференции в СЦК замес­титель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического конт­роля Министерства здравоохранения Зау­ре Ахметова сообщила, что с начала этого года в стране зарегистрировано 13 103 случая кори, из них 83% (10 864) – среди детей до 14 лет; 2,9% (385) – подростков; 14,1% (1854) – взрос­лых. Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте – 2 283 случая, Алматы – 2 217 случаев, в областях Жамбылской – 1 605 случаев, Алматинской – 1 215, Атырауской – 940.

В 727 школах зарегистрировано 1 444 случая кори. При этом в течение первых 72 часов привиты по эпидемиологическим показаниям 2 565 контакт­ных лиц, вместе с тем 1 552 родителя отказались от вакцинации своих детей.

Необходимо отметить, что экстренная вакцинация в очагах проводится в течение первых 72 часов с момента последнего контакта с больным корью с целью своевременной защиты непривитых лиц от инфицирования и предотвращения дальнейшего распрост­ранения инфекции.

К сожалению, продолжается отказ от вакцинации по эпидпоказаниям как среди родителей детей, так и среди лиц до 30 лет, находившихся в тесном контакте с больным корью. Такая тенденция наб­людается и среди заболевших корью. Так, в 60% случаев инфицированные дети не вакцинированы в плановом порядке в связи с отказом от вакцинации.

С учетом текущей эпидемиологичес­кой ситуации закуплен дополнительный объем вакцины против кори, крас­нухи и паротита в объеме 500 тыс. доз, поставка которой ожидается во второй половине текущего месяца. Данная вакцина позволит активно продолжить вакцинацию подлежащих контингентов.

Зауре Ахметова подчеркнула, что единственным эффективным способом профилактики заболеваемос­ти корью является вакцинация, и приз­вала родителей не отказываться от нее для сохранения здоровья своих детей.

#здравоохранение #заболевание #корь #отказ #вакцины

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