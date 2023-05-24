Не по правилам Свежий выпуск 24 мая 2023 г. 5:30 1 Валентина Мелехова В Костанае почти на треть меньше положенного пожарных депо, при этом изношенность техники составляет 45%. И это главный город области, где почти год назад сгорело порядка 40 тыс. га лесных и нелесных угодий, а также 91 жилой дом. По информации начальника УЧС Костаная Алмаза Тулендина, согласно строительным правилам СП РК «Проектирование объектов органов противопожарной службы» в гарнизоне города должно функционировать восемь пожарных частей с общим количеством пожарной техники 118 единиц. На сегодняшний же день имеется лишь три пожарные части и только 32 единицы техники. – В настоящее время за счет средств бюджета местных исполнительных органов разрабатывается проектно-сметная документация по строительству пожарных депо на четыре въезда в Костанай. Сумма договора составляет 14,7 миллиона тенге. Прохождение государственной экспертизы будет осуществлено в ноябре 2023 года. Срок действия ПСД составляет 36 месяцев. Также при разработке проекта детальной планировки второй очереди микрорайона «Кунай» отведен земельный участок под строительство пожарной части, – сообщил Алмаз Тулендин. Несмотря на имеющиеся проблемы, количество пожаров, а также их жертв в Костанае все меньше. К примеру, с начала текущего года зафиксировано 92 возгорания против 96 в прошлом году. Если в нынешнем году в пожарах погибли четыре человека, то в 2022-м за аналогичный период – семеро. #Костанай #пожар #бюджет #РК #техника #изношенность техники #пожарное депо