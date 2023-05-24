Не по правилам

И это главный город области, где почти год назад сгорело порядка 40 тыс. га лесных и нелес­ных угодий, а также 91 жилой дом.

По информации начальника УЧС Костаная Алмаза Тулендина, согласно строительным правилам СП РК «Проектирование объектов органов противопожарной службы» в гарнизоне города должно функционировать восемь пожарных частей с общим количеством пожарной техники 118 единиц. На сегодняшний же день имеется лишь три пожарные части и только 32 единицы техники.

– В настоящее время за счет средств бюджета местных исполнительных органов разрабатывается проектно-сметная документация по строительству пожарных депо на четыре въезда в Костанай. Сумма договора составляет 14,7 миллиона тенге. Прохождение государственной экспертизы будет осуществлено в ноябре 2023 года. Срок действия ПСД составляет 36 месяцев. Также при разработке проекта детальной планировки второй очереди микрорайона «Кунай» отведен земельный участок под строительство пожарной части, – сообщил Алмаз Тулендин.

Несмотря на имеющиеся проб­лемы, количество пожаров, а также их жертв в Костанае все меньше. К примеру, с начала текущего года зафиксировано 92 возгорания против 96 в прошлом году. Если в нынешнем году в пожарах погибли четыре человека, то в 2022-м за аналогичный период – семеро.