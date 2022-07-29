Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?

Свобода, но не вседозволенность

Сегодня много говорят о будущем мира. Что ждет нас за очередным поворотом истории в условиях цифровой трансформации общества?

Технологическая платформа, на которой возводятся стены нового цифрового общества, таит множество подводных камней. Каждый новый купленный смартфон укрепляет создание цифровой реальности, которая размывает национальные границы, формируя новую экономику и новые социальные связи.

Нужно ли говорить, что многие оказались застигнутыми врасплох? Фактически утрачено такое понятие, как «информационный суверенитет». На страны и народы все больше влияния оказывают социальные сети, которые становятся реальной четвертой властью. И проблема не в том, что эту власть в борьбе за умы утрачивают традиционные СМИ (по крайней мере, в развивающихся государствах). Вопрос в том, что цифровое информационное поле не имеет единых, международных правил игры, которые бы строились на принципах объективности и ответственности. А там, где нет правил, возникает хаос.

Социальные сети можно сравнить с ядерной энергетикой. Атом может быть мирным, а может стать причиной ядерного апокалипсиса. Так и социальные сети – это всего лишь инструмент, который может использоваться как для созидания, так и для разрушения. В том, что информация может быть оружием, мы убедились неоднократно. И не пора ли соз­давать международное «информационное МАГАТЭ»?

Взять, к примеру, такое явление, как Fake news. Сарафанное радио, слухи и сплетни, клевета и намеренная дезинформация – все это было и раньше. Но именно с изобретением Интернета и созданием социальных сетей фальшивые новости превратились в глобальную проблему. Алгоритмы монетизации соцсетей настроены таким образом, что хайп становится синонимом успеха. У сетевых журналистов появляется соблазн соврать, преувеличить, гиперболизировать проблему, превращая муху в слона. Ибо чем больше слон, тем ощутимее доход.

Не случайно практически на всех экспертных журналистских площадках эта проблема обсуж­дается в качестве основной. Не стал исключением и первый Международный медиафорум, организованный Агентством развития медиа Азербайджана в городе Шуша. Тема форума: «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации».

Во многом выступления участников – а это голос журналистов значительной части мира, от Европы до Азии – были схожи, пос­кольку и проблемы обсуждались общие для всех. В области СМИ это вопросы, связанные с объек­тивностью и беспристрастностью, разгулом фейковых новос­тей и влиянием информационных войн на сознание граждан.

В частности, как отметил первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, «мир стал иным, необратимо иным. И это в большей степени касается СМИ».

Новые медиа значительно потеснили традиционные. Если ранее ожидалось, что цифровые СМИ лишь к 2030 году сравняются с традиционными по уровню рекламных доходов, то сегодня можно констатировать: это уже состоявшийся факт. Немаловажно и то, что большая часть населения планеты предпочитает получать информацию через смартфоны – это практически 70% всех потребителей новостей.

Еще один вызов, по мнению Михаила Гусмана, связан с социальными сетями.

– Да, это великое достояние современного мира, но это и крайне опасное явление. Рискуя прослыть консерватором и ретроградом, я всегда призывал и призываю быть крайне внимательными пользователями социальных сетей.

По его мнению, анонимность ведет к безответственности и «осознанной ошибочности». В этом ключе он отметил, что будет крайне неправильно ставить знак равенства между социальными сетями и профессиональными средствами массовой информации.

– Я всегда старался разводить эти понятия. Это все равно, что сравнивать профессиональный театр с любительским. В любительском театре тоже могут ставить хорошие спектакли, могут быть интересные и талантливые исполнители. Но это разные вещи.

Продолжая аллегорию Михаи­ла Гусмана, можно отметить, что есть и «подпольные театры», которые ни во что не ставят нормы морали, вопросы профессиональной этики, создавая в обществе атмосферу правового нигилизма и пропаганды ненависти.

Президент APA Holding Вюсаля Маиргызы из Азербайджана говорила о том, как социальные сети влияют на традиционную журналистику. У традиционных СМИ и социальных сетей есть единственный общий принцип – это оперативность. Но профессиональные СМИ в этом смысле всегда будут проигрывать, поскольку тратят время на то, чтобы перепроверить информацию, дать ее объективно. Социальные сети такой ответственностью не отягощены. Они всегда будут более оперативными, поскольку никто им не предъявляет требований по достоверности информации и проверке фактов.

Поэтому и многие официальные информагентства, не желая быть аутсайдерами, стараются наращивать скорость, теряя в качестве. А это чревато…

Период тотальной трансформации переживают также телевидение и газеты. Некоторые утверждают, что у них и вовсе нет будущего. Участники форума между тем уверены: у всех будет своя ниша. Театрам тоже предрекали уход в небытие с появлением синематографа в начале прошлого века. Но время все расставило по местам.

Менеджер по тренингам Института медиа «Аль-Джазира» Мохаммад Талал Абдулкарим уверен, традиционные СМИ найдут своего зрителя и читателя. Это как выбор автомобиля: дело вкуса и пристрастий. Кто-то предпочитает современный хайтек, кто-то благородную классику.

А что касается фейков, то здесь очень важно поднимать уровень образования людей. Чем более образованная аудитория, чем шире у нее кругозор, тем проще ей будет отличать правду от лжи.

Руководитель аналитическо-информационного веб-сайта haqqin.az Эйнулла Фатуллаев по этому поводу отметил: «Если люди активно читают фейки, значит, общество болеет. Значит, надо его лечить. Нужна революция в сфере медиа, поскольку проблема вышла за пределы национальных границ».

Схожие мысли звучали из уст многих других авторитетных участников форума. В условиях геополитической турбулентнос­ти и информационных войн журналистам крайне сложно работать. В этом ключе Эйнулла Фатуллаев говорил о Движении неприсоединения, которого придерживается Азербайджан.

Что такое Движение неприсоединения? Это международная организация, которая во времена холодной войны объединяла 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

Сегодня это движение вновь набирает обороты. В Азербайджане в конце июня прошла Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения. Президент этой страны Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всецело разделяет Бандунгские принципы. «Если эти принципы будут полностью соблюдены, между странами не будет никакой несправедливости или войн», – заявил он в ходе конференции.

Как видим, мир поляризуется, и социальные сети играют в этом решающую роль, фонтанируя огромным массивом данных и порождая так называемые информационные пузыри, через которые порой крайне сложно достучаться до аудитории.

Этот вопрос, в частности, затронул генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Александру Гибои. По его словам, информация может стать как оружием, так и средством защиты. И в этом смысле традиционным масс-медиа отводится особая роль. Без устойчивых, ответственных и авторитетных СМИ любая демократия подвержена влиянию таких явлений, как фейковые новости, дезинформация или вмешательство в дела страны из-за рубежа.

Добавим, что экспертные оценки, прозвучавшие на медиафоруме в Азербайджане, звучат в унисон с тем, что делает Казахстан в этой сфере. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание обеспечению информационной безопасности не только в стране, но и в масштабе всего региона. Выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Глава Казахстана призвал объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни.

– К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в своем Послании Президент Казахстана особо поднял вопрос создания открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа.

СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов, – сказал Касым-Жомарт Токаев, поручив пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Очевидно, что у всего в мире должны быть границы. Нет границ только у бесчеловечности и безнравственности. Не это ли главная причина, по которой Интернет превращается в отравленный источник? Но что можно противопоставить хайпу и фальшивым новостям? Новые законы, регулирующие контент? Учитывая отсутствие информационных границ, это будет затруднительно. Единственное оружие, уверены участники медиафорума, – это достоверность, оперативность и непредвзятость в работе СМИ, в том числе новых медиа.

Для этого нужно активнее продвигать принципы профессиональной этики журналистов. Очень важно развивать критическое мышление граждан. Уроки медиаграмотности начали преподавать во многих странах мира, в том числе и в Казахстане.

В конечном итоге только так общество может сформировать информационный иммунитет и обращаться к источникам новос­тей, заслуживающим доверие. И тогда оперативность без оглядки на качество будет только вредить, поскольку вопрос имиджа станет определяющим.