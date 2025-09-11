Не просто стратегия, а шанс За строкой Послания 11 сентября 2025 г. 2:20 1 Айдарбек Ходжаназаров, депутат Мажилиса Парламента РК Мы видим в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева не просто стратегию, а наш шанс вывести Казахстан из сырьевой ловушки и создать реальные возможности для роста. Большое внимание в Послании уделено необходимости дальнейшего внедрения искусственного интеллекта в нашу экономику. ИИ сегодня – ключ к конкурентоспособности, который может поднять производительность труда на 15–20%, сэкономить 500 миллионов долларов в госуправлении к 2027 году и сделать Казахстан цифровым хабом Евразии. Представьте: фермер в Актобе использует ИИ для прогноза урожая, врач в Шымкенте ставит точные диагнозы, а стартап в Астане конкурирует с глобальными лидерами. Сингапур через цифровые платформы сделал ИИ доступным для малого бизнеса, а Южная Корея внедрила его в госуправление. Для Казахстана это шанс выйти из тени сырьевой экономики и создать новые рабочие места, особенно для молодежи. Говорил Глава государства и о банковской сфере. Считаю, что справедливое налогообложение банков – это поддержка реального сектора экономики. Банки – это кровеносная система экономики, и их задача – направлять деньги в производство, а не в спекуляции. Справедливое налогообложение банков высвободит ресурсы для МСБ, АПК и промышленности, создавая рабочие места. Для Казахстана это шанс оживить экономику через доступное финансирование. По итогам 2024 года общий объем банковского кредитования составил 22,3 триллиона тенге, из которых 13,8 триллиона тенге, или 62%, приходятся на потребительские кредиты, тогда как малый и средний бизнес получил лишь 4,2 триллиона тенге. Дефицит финансирования МСБ – 42 миллиарда долларов. Только 31 из 400 тысяч малых компаний и 573 из двух тысяч крупных имеют кредиты. Банки предпочитают потребительские займы, а доля кредитов в реальный сектор – всего 2,9%. Это тормозит рост МСБ, который составляет 36% ВВП, но не получает нужной поддержки. Мы должны ввести справедливое налогообложение банков, направив сверхприбыли в кредитование МСБ, АПК и промышленности, снизить резервные требования для банков, кредитующих несырьевые отрасли, запустить государственные гарантии. #послание #Послание Президента