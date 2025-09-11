Большое внимание в Послании­ уделено необходимости дальнейшего внедрения искусственного интеллекта в нашу экономику. ИИ сегодня – ключ к конкурентоспособности, который может поднять производительность труда на 15–20%, сэкономить 500 миллионов долларов в госуправлении к 2027 году и сделать Казахстан цифровым хабом Евразии.

Представьте: фермер в Актобе использует ИИ для прогноза урожая, врач в Шымкенте ставит точные диагнозы, а стартап в Астане конкурирует с глобальными лидерами. Сингапур через цифровые платформы сделал ИИ доступным для малого бизнеса, а Южная Корея внедри­ла его в госуправ­ление. Для Казахстана это шанс выйти из тени сырьевой экономики и создать новые рабочие места, особенно для молодежи.

Говорил Глава государства и о банковской сфере. Считаю, что справедливое налогообложение банков – это поддержка реального сектора экономики. Банки – это кровеносная система экономики, и их задача – направлять деньги в производство, а не в спекуляции. Справедливое­ налогообложение банков высво­бодит ресурсы для МСБ, АПК и промышленности, создавая рабочие места.­ Для Казахстана это шанс оживить экономику через доступное финансирование.

По итогам 2024 года общий объем банковского кредитования составил 22,3 триллиона тенге, из которых 13,8 триллиона тенге, или 62%, приходятся на потребительские кредиты, тогда как малый и средний бизнес получил лишь 4,2 триллиона тенге. Дефицит финансирования МСБ – 42 миллиарда долларов. Только 31 из 400 тысяч малых компаний и 573 из двух тысяч крупных имеют кредиты. Банки предпочитают потребительские займы, а доля кредитов в реальный сектор – всего 2,9%. Это тормозит рост МСБ, который составляет 36% ВВП, но не получает нужной поддержки.

Мы должны ввести справедливое налогообложение банков, направив сверхприбыли в кредитование МСБ, АПК и промышленности, снизить резервные требования для банков, кредитую­щих несырьевые отрасли, запустить государственные гарантии.