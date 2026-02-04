Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику

Недропользование
27
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Вопросы, касающиеся возврата неиспользуемых сельхозугодий в собственность государства, а также нелегальной добычи песка и гравия, рассмотрены на специальном заседании акимата Алматинской области, прошедшем с участием представителей местных уполномоченных органов и правоохранительных структур.

Фото: акимат Алматинской области

Согласно докладу главы областного управления земельных отношений Аманжола Абдрахманова, начиная с 2022 года в регионе выявлено 1,26 млн га фактически пустующих земель сельскохозяйственного назначения. Из этого объема 517,2 тыс. га уже возвращены в государственную собственность.

По информации докладчика, в повторный сельскохозяйственный оборот введено 323 тыс. га пашни и пастбищ. Продолжаются судебные тяжбы по ряду земельных участков, другая часть наделов признана бесхозным имуществом. Местные акиматы ведут работу по расторжению договоров с недобросовестными землепользователями, в распоряжении которых оказалось свыше 1 тыс. земельных наделов общей площадью 136 тыс. га.

– Наша задача – не просто вернуть сельхозугодья государству, а вовлечь их в экономику, – подчерк­нул Аманжол Абдрахманов. – В планах нынешнего года – возврат дополнительных 40 тысяч гектаров, осуществление на этих землях пяти инфраструктурных проектов, создание близ Алматы трех индустриальных зон.

Особое внимание участники заседания уделили сфере недропользования. Как сообщила заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айгуль Манасбаева, в области функционируют без малого 300 строительных карьеров, сырьевые запасы которых полностью покрывают потребности Алматы и районов области. За последние годы объем добычи инертных стройматериалов вырос на 13%, поступления в бюджет превысили 18 млрд тенге.

Между тем проблема нелегального недропользования остается одной из самых острых. В частности, в прошлом году было выявлено 18 фактов незаконной добычи щебня, гравия и песка. Предварительный ущерб государству составил 15 млрд тенге, возбуждены уголовные дела. Только в одном сельском округе Енбекшиказахского района было зафиксировано 25 повторных случаев карьерной добычи.

Заслушав выступающих, аким области Марат Султангазиев поручил по первому вопросу повестки увеличить объем возврата пустующих земель в госсобственность, завершить зонирование территорий и проекты детальной планировки, а также пресечь практику дробления сельхозугодий. Что же касается самовольно разрабатываемых карьеров инерт­ных стройматериалов, то дано указание усилить взаимодействие местных властей с судебными и надзорными органами.

– Незаконная добыча полезных ископаемых наносит прямой ущерб экономике и экологии, – констатировал глава региона. – К сожалению, ранее данные мной поручения по озвученным вопросам исполнялись формально, не в полной мере. Необходимо ввести персональную ответственность руководителей на местах.

Отныне на проблемных участках, где зафиксированы неоднократные факты работы нелегальных промышленных карьеров, должны быть установлены конт­рольные посты. Конечная цель принимаемых мер – наведение системного порядка в сфере земельных отношений.

