Не ручейки – реки молочные

Кто-то мечтает открыть бизнес в городе, а акмолинский бизнесмен вложил заработанные средства в молочно-товарную ферму на селе. И вот уже три года занимается производством экологически чистого натурального молока

Справедливости ради стоит подчеркнуть, что Мади Ескараев в своих устремлениях вовсе не одинок. Сегодня можно говорить о движении, пусть еще не столь активном и массовом, молодых предпринимателей, намеренных развивать сельский аграрный бизнес.

По словам Мади, он окончил вуз в Караганде и получил диплом экономиста. Успел пять лет поработать на государственной службе, после чего решил попро­бовать себя в предпринимательстве. На новой стезе дела пошли неплохо, и спустя несколько лет молодой экономист уже был руководителем солидной собственной фирмы.

Благодаря трудолюбию и настойчивости дела у бизнесмена шли в гору. Однако инвестировать появившиеся финансовые активы он решил не в нефть или металлы, а в производство молока.

В селе Домбыралы Аккольского района Акмолинской области была построена первая ферма для дойных коров. Закуп­лено 40 телок симментальской породы. Они благополучно перезимовали и по весне принесли первый приплод. Присту­пили к раздою первотелок, радовались первым литрам молока собственной фермы. В последующий год дойное поголовье хозяйства удалось увеличить.

В настоящее время ежедневный надой ТОО «Акколь-АГРО» достигает 1,5 тонны молока. Оно целиком вывозится на молокозавод в столице, таким образом товарищество вносит свой вклад в продовольственное обеспечение главного города страны.

И еще один вклад в решение уже другой, не менее актуальной для села проб­лемы вносит молочно-товарная ферма. Дело в том, что здесь нашли работу 20 местных жителей.

В ходе разговора с автором этих строк предприниматель поделился мыслями по наиболее дискуссионной в среде фермеров, экспертов и чиновников теме государственных субсидий. Конечно, они аграриям выдаются, за что стоит сказать государству спасибо. Но, как всегда, находятся, на взгляд собеседника, в системе субсидирования явные погрешности, которые необходимо исправить.

По словам Мади Ескараева, иные из действующих нормативов начисления субсидий были утверждены десять и более лет назад. Между тем за этот срок прошла не одна инфляционная волна, и цены на новую технику, скот и многое другое, необходимое для работы сельхозпредприятий, многократно возросли. Нормативы же остались прежними…

Впрочем, эти и другие трудности, встречающиеся на пути каждого сельского предпринимателя, вряд ли способны погасить желание двигаться вперед, к своей мечте. У Мади она проста и понятна – создать современное молочное производство, способное обеспечивать граждан страны качественной, экологически чистой продукцией.

– Заглянешь в наши магазины, а там засилье «молочки», завезенной из-за рубежа, – делится размышлениями фермер. – Причем срок ее хранения указан до шести месяцев... Это значит, в данном продукте собственно молочные ингредиенты в явном меньшинстве, а преобладают различные добавки в виде сои или пальмового масла. Натуральный же, лишенный всякой «химии» молочный продукт, может храниться не более 5–6 дней.

Казахстанцам нужны именно натуральные продуты питания, которых, и это следует признать, в отечественной торговле явный дефицит. Над его устранением и работает Мади Ескараев, представитель той самой, очень нужной стране «новой волны» предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана.

О них говорил в своем выступлении на первой сессии вновь избранного Мажилиса Парламента Глава государства. Хорошо, если «новая волна» докатится не только до близких к городам районов, но и до самых дальних окраин рес­публики. Там новые люди сельскому бизнесу сейчас очень нужны.