Не спешил оплачивать штрафы, а зря

Оплачивать штрафы, а накопил он полсотни нарушений, мужчина не спешил. По информации пресс-службы департамента полиции области Абай, сотрудники выявили нарушителя в ходе патрулирования улиц областного центра. Тут-то и выяснилось, что общая сумма штрафов составляет уже 1 млн 583 тыс. тенге. Теперь автолюбителю придется походить пешком или поездить на общественном транспорте, так как его автомобиль отправился на штрафстоянку и пробудет там до тех пор, пока хозяин не оплатит все штрафы.