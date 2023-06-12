Не старея душой

На Международном форуме волонтеров Сауле Тахметова готова поделиться колоссальным опытом волонтерства.

Свою трудовую деятельность она начинала методистом районного Дома пионеров, работала пионервожатой, завучем по воспитателей работе и директором школы, заведовала районо. После выхода на пенсию трудится специалистом областного Совета ветеранов, руководит в нем постоянной комиссией по военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.

В 2020 году Сауле Тахметова возглавила группу «Серебряные волонтеры» при областном Совете ветеранов. С той поры «Серебряные волонтеры» сделали десятки добрых дел, участвуя в таких социально значимых проектах, как «Твори добро», «Мечты сбываются», «Люди с доб­рым серд­цем», «Горячий чай», «Концерт под открытым небом», «Маска», «Дарите детям радость», «Дорога в школу».

Своим долгом «Серебряные волонтеры» считают оказание помощи ветеранам, труженикам тыла, сиротам и детям из многодетных и малообеспеченных семей. Они установили тесную связь с волонтерами Омска, Тюмени, Салехарда (Россия), Кызылорды.

– Раньше нас и не называли волонтерами, – говорит Сауле Касымкановна. – Но мы всегда оказывали большую помощь ветеранам. Правда, раньше и ветеранов было намного больше, а сейчас осталось всего шесть человек на всю область.

По мнению окружающих, успех «Сереб­ряных волонтеров» во многом обязан деловым и человеческим качествам Сауле Тахметовой, отзывчивости и организаторским способностям, готовности прийти на помощь. Открытая, коммуникабельная, она всегда идет навстречу людям.

В 2021 году Сауле Тахметова завоевала Гран-при международного конкурса волонтеров. В школах и колледжах Петропавловска ведет уроки «Я – волонтер».

– Вступая в ряды волонтеров, каждый может почувствовать себя нужным обществу, – рассуждает Сауле Касымкановна. – В 70 лет 70 процентов своей жизни я отдаю волонтерской работе. Зато знаете, как интересно мне жить! С выходом на пенсию многие ведь не знают, куда себя деть и чем занять. Я выбрала волонтерскую деятельность и нисколько не жалею об этом. Для меня волонтерство – это призвание, желание и возможность сделать жизнь счастливой.