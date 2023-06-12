Не старея душой Свежий выпуск 12 июня 2023 г. 8:30 39 Андрей Кратенко Сауле Тахметовой 70 лет, и 70 процентов почти каждого своего дня она тратит на волонтерскую деятельность, о чем ни капли не жалеет. фото автора На Международном форуме волонтеров Сауле Тахметова готова поделиться колоссальным опытом волонтерства. Свою трудовую деятельность она начинала методистом районного Дома пионеров, работала пионервожатой, завучем по воспитателей работе и директором школы, заведовала районо. После выхода на пенсию трудится специалистом областного Совета ветеранов, руководит в нем постоянной комиссией по военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. В 2020 году Сауле Тахметова возглавила группу «Серебряные волонтеры» при областном Совете ветеранов. С той поры «Серебряные волонтеры» сделали десятки добрых дел, участвуя в таких социально значимых проектах, как «Твори добро», «Мечты сбываются», «Люди с добрым сердцем», «Горячий чай», «Концерт под открытым небом», «Маска», «Дарите детям радость», «Дорога в школу». Своим долгом «Серебряные волонтеры» считают оказание помощи ветеранам, труженикам тыла, сиротам и детям из многодетных и малообеспеченных семей. Они установили тесную связь с волонтерами Омска, Тюмени, Салехарда (Россия), Кызылорды. – Раньше нас и не называли волонтерами, – говорит Сауле Касымкановна. – Но мы всегда оказывали большую помощь ветеранам. Правда, раньше и ветеранов было намного больше, а сейчас осталось всего шесть человек на всю область. По мнению окружающих, успех «Серебряных волонтеров» во многом обязан деловым и человеческим качествам Сауле Тахметовой, отзывчивости и организаторским способностям, готовности прийти на помощь. Открытая, коммуникабельная, она всегда идет навстречу людям. В 2021 году Сауле Тахметова завоевала Гран-при международного конкурса волонтеров. В школах и колледжах Петропавловска ведет уроки «Я – волонтер». – Вступая в ряды волонтеров, каждый может почувствовать себя нужным обществу, – рассуждает Сауле Касымкановна. – В 70 лет 70 процентов своей жизни я отдаю волонтерской работе. Зато знаете, как интересно мне жить! С выходом на пенсию многие ведь не знают, куда себя деть и чем занять. Я выбрала волонтерскую деятельность и нисколько не жалею об этом. Для меня волонтерство – это призвание, желание и возможность сделать жизнь счастливой. #Астана #СКО #Петропавловск #волонтеры #форум