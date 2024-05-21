Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
165
Юлия Полонская
Как отмечает председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, внесение изменений и дополнений в законодательство РК по вопросам миграции населения и уголовно-исполнительной системы – итог первого этапа комплексного и многостороннего совершенствования миграционной политики страны. При этом большой пакет новелл относится к усилению ограничительных мер в отношении опасных лиц при пересечении государственной границы.