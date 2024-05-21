Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции

– Меняется миграционная ситуация. Согласно последним тенденциям, Казахстан стали чаще посещать граждане других стран, поэтому нужны новые инструменты в области контроля, – комментирует Аслан Аталыков. – Один из них – ограничение въезда в государство для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Правоохранительные органы получают информацию об этих персонах разными способами, и данный закон как раз создает правовую основу для запрета на въезд в республику тем людям, в благонадежности которых есть сомнения.

То же самое касается граждан, осужденных за преступления против половой неприкосновенности. Сегодня многие страны прибегают к практике публичного оглашения имен тех, кто освободился из мест лишения свободы, отбыв наказание за подобные преступления. Поэтому сейчас эту информацию можно получить из открытых источников и оградить казахстанское общество от подобных мигрантов.

Однако закон не только ужесточает правила пересечения границы для нежелательных элементов, но и упрощает многие процедуры для законопослушных граждан.

– В условиях ограничительных мер в передвижении, ставших ответом на пандемию коронавируса, многие столкнулись с невозможностью заменить документы, срок действия которых истекал. К примеру, виды на жительство или паспорта. Закрывались ЦОНы, а услуги цифровизации не были достаточно развиты для решения этих проблем. Поэтому в поправках к закону предусмотрена возможность для нас, как для уполномоченного органа, продлевать эти документы в условиях объявленной чрезвычайной ситуации, – поясняет Аслан Аталыков.

Есть регламенты государственного регулирования контроля в области миграции, утверждающие порядок проведения проверок физических и юридических лиц. Так, сотрудники миграционной полиции уполномочены проверять документы у иностранцев, работающих на предприятиях Казахстана, в сфере услуг, к примеру, или на производствах.

– К деятельности самого предприятия это прямого отношения не имеет, но тем не менее по действующему законодательству подходит под определение проверки, а значит, необходимо соблюсти требования, предписанные правилами в данной области. Нам нужно было зарегистрировать проверку в органах правовой статистки, уведомить руководителей объекта, естественно, при этом теряется эффект внезапности, – отмечает глава профильного комитета МВД. – И гражданин, нарушавший миграционный режим, имеет все возможности избежать прямого контакта с властями. Новеллы дают нам возможность урегулировать этот порядок, чтобы мы могли эффективно обеспечить миграционный контроль.

При этом в рамках исполнения поручений Президента принятые поправки в действующее законодательство расширяют спектр инструментов для привлечения в нашу страну квалифицированных специалистов, создавая благоприят­ные условия для лиц, приезжающих работать в Казахстан по востребованным у нас профессиям. А также для иностранных инвесторов. К примеру, для этих категорий отменяется требование подтверждения платежеспособности.

– Это упрощает процедуру и исключает формальные препятствия, чтобы создать более комфортные условия для инвесторов и профессионалов, – говорит Аслан Аталыков.

Что касается требования к наличию элементарного уровня владения казахским языком, то это ново­введение подразумевает возможность получить первичные знания о языке и культуре для иностранных граждан, позволяющие быстро интегрироваться в общество, адаптироваться к условиям жизни в стране.

– Надо понимать, что это делается не для создания дополнительных препонов для индивидуума, желающего получить гражданство. Напротив, базовые знания помогут ему ориен­тироваться в бытовых ситуациях, упростят знакомство со страной. Это мировая практика. Ну а основы Конституции необходимо знать любому гражданину страны, – комментирует Аслан Аталыков.

В правила получения гражданства по упрощенному режиму теперь включена еще одна категория лиц – это вдовы граждан Казахстана. Данная мера позволит женщинам претендовать на легализацию в стране даже после смерти супруга – гражданина РК.

– Жизнь непредсказуема, раньше мы часто сталкивались с ситуациями, когда гражданка другой страны выходила замуж за казахстанца, но паспорт не меняла. С мужем происходил несчастный случай, и женщина оставалась не защищенной законами нашей страны. Порой вдовам приходилось и вовсе покинуть Казахстан. А это был очень болезненный процесс, ведь здесь прошли годы ее жизни, да и дети часто имели казахстанское гражданство. Новый закон дает им возможность претендовать на получение гражданства по упрощенной процедуре, – поясняет глава Комитета миграционной службы.

Конституция РК запрещает казахстанцам иметь двойное гражданство. Однако, поскольку во многих странах мира двойное и более гражданство разрешено, нередко казахстанское гражданство получали люди, которые уже имеют паспорт другой страны. Новые поправки в законодательство предусматривают основания для прекращения казахстанского гражданства в случаях использования человеком паспорта другой страны на территории Казахстана.

Как отмечает спикер, принятые новеллы делают миграционное законодательство более удобным в практическом применении. К примеру, ранее отсутствие на территории страны более 183 дней для граждан, имеющих вид на жительство, каралось аннулированием этого документа. Но проблема заключалась в том, что данный факт не всегда выявлялся оперативно.

– Пять лет назад, к примеру, человек нарушил эту норму по разным причинам, но после много лет постоянно проживал в стране. Факт нарушения выявился уже пост­фактум: при пересечении границы или при продлении ВНЖ. И в этом случае мы все равно должны были поставить его вид на жительство на утрату. Конечно, для гражданина это большой удар, он живет здесь уже много лет, и тут предстоит покинуть страну. Теперь право постоянного проживания в стране не аннулируется, если у обладателя ВНЖ есть уважительные причины, то есть пребывание в коммандировке, на учебе или лечении, – говорит Аслан Аталыков.