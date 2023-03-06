Не выпускал из лифта: мужчина приставал к 14-летней девочке в Караганде

В городе Караганде за приставание к девочке в лифте мужчине дали трое суток ареста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda .

Фото: ekaraganda.kz

Сосед зашел вместе с девочкой в лифт. Судя по видео, сначала мужчина предложил 14-летней девочке с ним познакомиться, протянул руку с улыбкой. Затем вел с ребенком беседу, периодически протягивая руку. Всё это время взрослый продолжал нажимать на кнопки и катать ребенка по этажам. Когда дверь, наконец, открылась, он не дал подростку выйти, а в конце и вовсе несколько раз попытался поцеловать девочку. Девочка мягко, неагрессивно отталкивала мужчину, по всей видимости, боясь его разозлить.

Возможно, только наличие камеры в лифте остановило мужчину от более активных действий. Когда мужчина, наконец, вышел из лифта и оставил девочку в покое, она развернулась и расплакалась.

Юная карагандинка пожаловалась родителям, те написали заявление в полицию. Уголовного правонарушения в полиции не усмотрели, дело передали в административный суд.

В итоге мужчине дали трое суток ареста по части 1 административной статьи «Мелкое хулиганство».

«Суд на месте постановил признать виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК и наложить административный арест сроком на трое суток. Видя эту видеозапись, если честно, перед глазами возникла такая ситуация. У меня тоже есть дочь 16 лет. Это неправильно с вашей стороны. Эта девочка несовершеннолетняя. Хоть вы и впервые подвергаетесь административной ответственности, я применила административный арест. Надеюсь, находясь в спецприемнике, вы подумаете, что вы совершили, что вы впредь таких правонарушений совершать не будете. У вас достаточно времени, чтобы подумать о своих поступках», – сказала судья.

В ответ нарушитель заверил, что больше подобное не повторится.

Известно, что мужчина снимал в этом же подъезде квартиру. В Караганду приехал на заработки из другой области. Его семья осталась дома.