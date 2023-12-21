Не затраты, а инвестиции

Социальная поддержка населения – один из важнейших государственных приоритетов. О том, как выстраивается эта работа, рассказывает секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.

– Екатерина Васильевна, в Законе «О республиканском бюджете на 2024–2026 годы» значительное внимание уделяется социальному направлению. Около 40% государственных расходов направлено в эту сферу. Насколько для Вас как депутата важна такая ориен­тированность?

– Социальная составляющая бюджета очень важна. Она отражает государственную политику в целом. И это всегда подчеркивает Глава государства. Соцподдержка наряду с рядом других факторов связана с повышением благосостояния граж­дан. И в нее входят расходы на все социальные сферы, включая здравоохранение и образование.

Что касается именно социальных выплат и пособий, то сегодня бюджет старается выдержать максимально справедливый баланс. В этом году был разработан механизм раннего выхода на пенсию работников вредных и опасных производств. Принят соответствующий закон, пре­дусмотрены средства.

Самое главное – размер этой выплаты должен быть достойным. Можно сказать, что восстанавливается социальная справедливость для людей тяжелого труда.

Многое делается на законодательном уровне для снижения числа непродуктивно занятых граждан. Это люди без «социальной подушки» в настоящем и будущем. Для развития новых форм найма с 1 июля текущего года внедрены режимы совместного трудоустройства, скользящего графика работы, четырехдневной рабочей недели. В стране начали регулировать платформенную занятость.

По традиционным выплатам количество получателей АСП в 2023 году снизилось. Изменились требования, меры по обеспечению работой стали более интенсивными. Появилась проактивная система учета статуса и назначения пособий – Цифровая карта семьи. Очень эффективный и прозрачный инструмент.

Это очень важно. Потому что социальную помощь должен получать тот, кто нуждается в безусловной заботе государства. Пенсионеры, люди с особыми потребностями и представители других категорий должны получать адекватную поддержку. Их благосостояние определяется размером социальной помощи.

При этом тот, кто может работать, должен работать. И получать достойное вознаграждение. Именно уровень заработной платы, а не пособий для большей части граждан определяет уровень благосостояния. Феномен «работающей бедности», к сожалению, известен всему миру, наша страна – не исключение.

Откуда берутся большие зарплаты в экономике и их высокий удельный вес при расчете средних показателей? Чем сложнее задачи, которые решает работник, тем выше его квалификация и выше оплата труда.

По данным последних исследований, в стране 61% рабочих мест сегодня занимают работники со средним и низким уровнями квалификации. К 2030 году ситуация изменится, но незначительно – примерно до 56%. Только 7 из 20 самых востребованных профессий к 2030 году будут относиться к высокому уровню навыков.

Нужно признать, что наш рынок труда испытывает хроничес­кий дефицит «сложных рабочих мест». Низкий уровень заработных плат, стагнация их средних значений в реальных отраслях – последствие этой особенности.

«Сложную» работу дают выпуск продукции высоких переделов в промышленности, инновационные отрасли, IT-сфера. К сожалению, создание «сложных» рабочих мест не может происходить в рамках искусственной поддержки занятости, но это очень необходимо нашей экономике и нашему рынку труда. Поэтому, говоря о социальном бюджете, нужно думать и о той его части, которая направлена на развитие индустрии и инноваций.

В этом направлении предстоит много работы, в том числе на уровне совершенствования законодательства.

– Комментируя в Мажилисе Программу повышения доходов населения до 2029 года, Вы отмечали, что для работников бюджетных организаций должна быть пересмотрена методика расчета заработных плат. Какова Ваша позиция по этому вопросу сегодня?

– Система оплаты труда во всех отраслях нуждается в совершенствовании. Заработная плата – один из самых сильных триггеров в восприятии справедливости. Поэтому очень важно, чтобы методики ее расчета были понятными, прозрачными и соразмерными трудовому участию.

В этом году минимальная заработная плата возросла до 70 тысяч тенге. И 1,8 миллиона наемных работников стали получать больше.

Эта мера должна стать системной. Для этого по поручению Президента на законодательном уровне дан правовой статус методике расчета минимальной заработной платы. Это большой шаг к упорядочиванию оплаты труда во всех отраслях.

Раньше повышение размеров минимальной заработной платы было непрогнозируемым и исходило из возможностей бюджета. С новой методикой периодичность и размеры ее индексации станут понятными. Не только у работников, но и у работодателей значительно расширится горизонт бизнес-планирования. Они будут, что называется, рассчитывать свои силы.

К минимальной заработной плате привязана система коэффициентов для расчета окладов тех, кто трудится в реальном секторе. Что касается бюджетников, то базовый должностной оклад – это пережиток прошлого. Его размеры не изменяются, а повышение заработных плат происходит путем установления надбавок и десятков коэффициентов. В итоге наши бюджетники уже не всегда понимают, исходя из какой логики индексируется их зарплата, выплачиваются пособия.

Вместо того чтобы разгадывать эти ребусы, возможно, нужно всем перейти на понятный и прозрачный показатель минимальной заработной платы или тарифной ставки и полностью пересмотреть систему коэффициентов. Даже в рамках действую­щих бюджетов. Наша фракция занимается этим вопросом.

– Высокий отклик в общест­ве получили инициативы Касым-Жомарта Токаева по перечис­лению половины инвестдохода Национального фонда детям, увеличению периода социальных выплат по уходу за ребенком с одного года до полутора лет и другие. Как Вы оцениваете эффективность работы фракции партии большинства, которая сейчас практически формирует Правительство, в реализации этих положений?

– Впервые Глава государства обозначил задачу создания фонда в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года. Депутаты совместно с Правительством работали над законодательным обеспечением этой инициативы. Сам законопроект был иниции­рован именно Парламентом.

В мае 2023 года проект закона поступил в Мажилис. Несколько месяцев происходило его обсуж­дение в стенах Парламента, в летние месяцы дискуссии шли в регионах во время рабочих поез­док представителей фракции.

16 ноября закон был подписан Президентом. Документ вступит в силу с начала 2024 года – 1 февраля на счета детей поступит первый взнос. Сейчас проводятся расчеты и организационные процедуры.

Нам было достаточно сложно работать по той причине, что эта инициатива обладает очень высокой социальной чувствительностью. Здесь нельзя ошибиться. Нормы должны действовать как часы, мы не имеем права подвес­ти наших маленьких граждан.

Законопроектом предусмат­ривается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком в финансовые инструменты. Ко всем детям будет обеспечен равный подход. То есть на счет каждого ребенка будет зачисляться одна и та же сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с даты рождения или с даты получения гражданства РК.

Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет. Выплачиваемые средства освобождаются от налогообложения.

В ходе обсуждения законопроекта в Парламенте звучали разные мнения. Было высказано некоторое недоверие к накопительной системе в целом. Общественность много дискутировала о прогнозной сумме накоплений. Однако все это можно преодолеть, работая честно и эффективно.

Наш уровень цифровизации государственных услуг позволит вовлечь семьи в новую программу практически проактивно. Планируется, что не нужно будет ходить, собирать справки и писать заявления. Однако проверить достоверность информации в личных кабинетах все же стоит.

Детские счета будут открываться в банках. Здесь никакой монополии. Банк выбирают родители. Для системы управления фондом эти события – своего рода испытания публичностью. Сегодня в общественном конт­роле за Национальным фондом страны участвуют все родители. И так теперь будет всегда. Благодаря инициативе Президента фонд действительно становится национальным.

Кроме этой инициативы, в этом году был расширен период выплаты госпособий и социальных пособий по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет. Гарантированный социальный пакет для детей от одного до шести лет монетизирован. Речь идет о более чем 180 тысячах детей, включенных в число получателей адресной социальной помощи. Учеников начальных классов начали обеспечивать бесплатным горячим питанием.

Нужно сказать, что вся социальная поддержка, которая сегодня предназначается детям, – это не затраты бюджета, а инвестиции в будущее страны. Главная ценность любой экономики – человеческий капитал.