Неделя репродуктивного здоровья будет ежегодно проводиться в Казахстане

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

В соцсетях об этом сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам главы ведомства, президент страны Касым-Жомарт Токаев придает особое значение вопросам репродуктивного здоровья и активно поддерживает инициативы, направленные на укрепление социального института семьи. Одним из ярких примеров такой поддержки является инициированная Главой государства программа «Аңсаған сәби», которая стала важным элементом государственной политики в сфере репродуктивного здоровья.

В целях формирования культуры ответственного отношения к репродуктивному здоровью, особенно среди подростков и молодежи, а также распространения достоверной информации о рисках, связанных с ранним вступлением в половую жизнь, ростом распространенности инфекций, передающихся половым путем, и увеличением числа новых случаев ВИЧ, с 12 по 16 мая пройдет Республиканская неделя репродуктивного здоровья.

Инициатором акции выступает Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

«Сегодня, как никогда, важно поднимать эти вопросы открыто, научно обоснованно и на профессиональном уровне. Опыт прошлого года подтвердил высокую общественную значимость инициативы. Поэтому мы приняли решение продолжить ее и проводить ежегодно. В рамках акции мы объединяем усилия государственных органов, учреждений здравоохранения и образования, неправительственных организаций и международных партнеров в работе по укреплению здоровья населения и продвижению культуры осознанного отношения к своему телу и своему будущему», – констатировала Аида Балаева.

Также министр призвала профессиональные сообщества, представителей СМИ и лидеров общественного мнения поддержать информационную кампанию, активно включиться в освещение мероприятий и распространение достоверных знаний ради здоровья будущих поколений.

«В течение недели по всей стране пройдут дни открытых дверей в молодежных центрах здоровья и организациях первичной медико-санитарной помощи, будут организованы тематические лекции, тренинги и интерактивные сессии, онлайн-вебинары с участием специалистов. Сегодня в стране функционируют 103 молодежных центра здоровья, где подростки и молодые люди в возрасте от 10-29 лет могут получить медицинскую и лечебно-профилактическую помощь, консультации психологов, соцработников и юристов. Здоровье начинается с информированности. Давайте вместе сделаем репродуктивное здоровье приоритетом!» – подытожила она.

Подробную информацию о запланированных мероприятиях можно получить по ссылке.

#здоровье #Минкультуры #Аңсаған сәби #Аида Балаева

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