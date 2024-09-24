Неделя высокого уровня ГА ООН стартует в США

Джо Байден прибыл в Нью-Йорк для выступления на заседании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк в понедельник 23 сентября, где выступит на неделе высокого уровня в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В связи с его приездом и проездом кортежа перекрыли несколько улиц в центре Манхэттена.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник, на мероприятие ежегодно съезжаются высокопоставленные мировые лидеры. Ключевым событием высокой недели, как и прежде, станут «общие прения» – дебаты мировых лидеров (пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября). Перед их началом выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемон Янг. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Джо Байден.

В предстоящую неделю на трибуну Генассамблеи поочередно поднимутся представители 193 государств - членов ООН, Ватикана и Палестины, которые наделены статусом наблюдателей при всемирной организации, а также Европейского союза. Как сообщили ТАСС в секретариате ООН, на форуме ожидается участие 76 глав государств и 42 глав правительств.