Недобросовестные "помогайки" забирают себе до половины страховой выплаты – АРРФР

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка призвали казахстанцев при наступлении страховых случаев не пользоваться услугами так называемых «помогаек». В агентстве констатировали, что в последние годы на страховом рынке набирает популярность деятельность недобросовестных «помогаек», сообщает Kazpravda.kz .

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«Чаще всего «помогайки» возникают при необходимости получения гражданами страховых выплат по обязательному автострахованию при дорожно-транспортных происшествиях.

Суть их действий сводится к оказанию «посреднических» услуг для оказания якобы помощи в получении страховых выплат. На деле же «помогайки» не оказывая фактически юридических или консультационных услуг, и вводя в заблуждение граждан, забирают себе до половины страховой выплаты, положенной по закону выгодоприобретателю», - рассказали в АРРФР.

Представители агентства подчеркивают, что «пользуясь доверчивостью, недобросовестные «помогайки» обогащаются за счёт граждан». По данным АРРФР, такие недобросовестные услуги превратились в отработанную схему получения легких денег, где число людей, недополучивших законные выплаты, растет из года в год.

«В итоге деятельность «помогаек» не только наносит материальный ущерб гражданам, но и подрывает доверие к страхованию, поскольку «помогайки» создают видимость того, что без их помощи получить страховую выплату невозможно.

Нередки случаи, когда после ДТП со смертельным исходом, «помогайки» обращаются к родственникам потерпевшего, обещая содействие в получении денег от страховой компании. Так, если у погибшего в ДТП были на иждивении дети или родители, по Закону им положена страховая выплата в размере 2000 МРП или 6,9 млн тенге (МРП на 2023 год – 3 450 тенге). «Помогайки», используя тяжёлое моральное положение родственников, заключают с ними договор и оформляют доверенность на получение страховой выплаты.

Посреднические услуги в данном случае сводятся к передаче документов от родственников пострадавшего в страховую компанию. Половину суммы или более «помогайки» оставляют себе, что является несоразмерной платой объёму оказанных услуг», - говорится в пресс-релизе агентства.

В целях упрощения процесса получения страховой выплаты в 2022 году были внесены законодательные изменения, согласно которым все необходимые документы для получения страховой выплаты, в том числе сведения по выгодоприобретателям, можно получить от государственных органов дистанционно через ЕСБД путем обмена электронными данными.

Это позволяет страховым организациям принять меры по определению иждивенцев погибшего лица, оказать помощь в сборе необходимых документов и выплатить им напрямую страховую выплату. Отмечаем, что за осуществление страховщиками страховых выплат комиссии и сборы не предусмотрены.

«Обращаем внимание граждан, что при наступлении страхового случая страховая организация обязана произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные законом. При смертельных ДТП право на получение единовременной выплаты есть у иждивенцев умершего лица: детей или родственников, которые были у него на иждивении, лица, имеющего право на возмещение вреда в связи со смертью пострадавшего», - сообщили представители АРРФР.

Также отмечается, что для получения положенного страхового возмещения наличие каких-либо посредников не требуется. Близким родственникам потерпевшего необходимо обратиться в страховую организацию, где была застрахована ответственность потерпевшего, либо в страховую организацию виновника ДТП.

«В случае, если родственники потерпевшего не знают в какой страховой организации были застрахованы потерпевший, либо виновник, то информацию можно получить из Единой базы данных по страхованию (ЕСБД): через сайт www.mkb.kz либо обращения непосредственно в АО «Государственное кредитное бюро» по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 136, тел: 8 (727) 352-75-70.

Агентство просит быть бдительными, защищать свои интересы и обращаться за получением страховых выплат непосредственно в страховые организации», - обратились к казахстанцам представители АРРФР.

За вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, законодательно на 2023 год установлены следующие размеры страховых выплат:

гибель – 2000 МРП (6 900 000 тенге);

установление инвалидности:

- первой группы – 1600 МРП (5 520 000 тенге);

- второй группы – 1200 МРП (4 140 000 тенге);

- третьей группы – 500 МРП (1 725 000 тенге);

- ребенок с инвалидностью – 1 000 МРП (3 450 000 тенге);

увечье, травма или иное повреждение здоровья без установления инвалидности, – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300 МРП (не более 1 035 000 тенге).