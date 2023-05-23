"Недостижимых целей нет" – Оралов о планах развития культуры Казахстана

Правительство, Общество, Культура
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Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал о ключевых пунктах Концепции культурной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, в целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения будет продолжен культурно-образовательный проект "Культурный норматив школьника", в который входят: посещение концертов и выставок, просмотр оперных, балетных, драматических спектаклей, казахстанских и зарубежных кинофильмов, мультфильмов.

По словам министра, продолжится поэтапный охват детей и подростков творческими кружками в рамках подушевого финансирования. Наравне с творческими кружками будут открываться новые детские театральные труппы и студии. Также будут реализованы проекты "День в театре" и "День в музее" по ежемесячному посещению детьми театров и музеев Казахстана.

"Развить творческие навыки подрастающего поколения помогут театральные уроки. Разрабатывается проект, в рамках которого люди с особыми потребностями будут обучаться постановке спектаклей с участием детей этой группы. В творческих учебных заведениях будут активно разрабатываться программы двудипломного образования с ведущими зарубежными вузами. Чтобы решить вопрос с дефицитом кадров, будет обеспечен государственный образовательный заказ на наиболее востребованные специальности. А расширение квалификационных требований к сотрудникам организаций культуры, оказывающим услуги в рамках государственного творческого заказа, поможет добиться большего охвата детей. Также будет рассмотрена возможность поэтапной соцподдержки работников госорганизаций культуры со специфическими особенностями профессии", - рассказал Асхат Оралов.

Театральное искусство будет развиваться с акцентом на отечественных авторах, отметил он.

"К 2030 году мы планируем увеличить число постановок казахстанских авторов до 600. Продвижению новых произведений казахстанских драматургов и композиторов будет способствовать проведение республиканского конкурса Dala Dauysy. Популяризация национального культурного бренда, в частности, музыки, реализовывается посредством проведения комплекса мероприятий, посвященных "Ұлттық домбыра күні", международного фестиваля этнической музыки "Көшпенділер әуені" и республиканского айтыса акынов", - продолжил министр.

Также, в рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире" талантливая молодежь из всех регионов страны будет направляться для участия в престижных международных фестивалях и конкурсах. Лучшим организациям, а также деятелям культуры и искусства ежегодно будет присуждаться национальная премия Umai.

Кроме того, будет развиваться инфраструктура. До 2030 года будут построены 345 новых и отремонтированы 1420 действующих культурных объектов. А дома культуры будут трансформированы в многофункциональные центры, где будут созданы условия для развития творческого потенциала населения. В особенности, детей, подчеркнул глава МКС.

"Суммируя все вышесказанное, мы хотим решить следующие задачи: сделать культуру более доступной для населения, повысить узнаваемость нашего искусства в мире, сохранить историко-культурное наследие Казахстана и популяризировать его на международном уровне. Недостижимых целей нет, поэтому мы будем активно работать по всем обозначенным направлениям", - заключил Оралов.

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