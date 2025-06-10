Свыше 100 неиспользуемых земельных участков вернули в госсобственность в области Абай

Возврат активов
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Дана Аменова
корреспондент

Кадастровая стоимость участков составляет 516 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки было установлено, что ряд землепользователей в нарушение требований законодательства длительное время не использовали 104 земельных участка по целевому назначению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай

После вмешательства надзорного органа все указанные земли общей площадью 42 тыс. га и кадастровой стоимостью 516 млн тенге возвращены государству.

«В соответствии с Посланием Главы государства от 2 сентября 2024 года местный исполнительный орган проводит работу по предоставлению возвращенных земельных участков в пользование добросовестным субъектам», – прокомментировали в пресс-службе ведомства. 

Там же добавили, что работа в данном направлении продолжается.

#возврат #участки #госсобственность #земли

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