Нелегалы задержаны при попытке пересечь границу Казахстана

У них имелись ограничения на въезд на территорию республики, передает Kazpravda.kz

Фото: Погранслужба КНБ

В период с 28 марта по 10 апреля военнослужащими департамента погранслужбы КНБ по Жамбылской области при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержаны 17 иностранных граждан.

«Противозаконные действия этих лиц были связаны с наличием у них ограничений на право пересечения границы», - говорится в сообщении.

Расследуется.