Его внезапный уход из жизни стал тяжелым ударом как для семьи, так и для коллег, для всей казахской музыкальной культуры и для домбрового искусства в частности. Профессор Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой Орынбай Карагулович Дуйсен – исследователь казахской музыки и автор кюев, вошедших в учебники и партитуры.

За авторские песни он был удостоен звания «Народный певец». Стоит отметить, что профессор знал наизусть более 800 кюев! При этом его талант граничил с гениальностью.

Профессор оставил после себя яркую плеяду учеников, достойно продолжаю­щих дело Учителя. Это заслуженные деятели РК Турар Алипбаев и Жангали Жузбай; отличники культуры РК Нурлан Бекенов и Ерболат Сапуанов; лауреаты республиканских конкурсов Табыс Кудайберген, Ансаган Нургалиев, Ерасыл Серикбаев, Ержан Алелов, Дильнара Ануар­бекова, Нурай Умбетова.

Музыкальная династия семьи Дуйсен известна далеко за пределами страны. Старший сын Ордабек – концертмейс­тер Симфонического оркестра г. Форт-Уэрт (США). Он первый и единственный казахстанский скрипач, исполнивший 24 каприса Н. Паганини в один концертный вечер. Учителями Ордабека были мастера скрипичной музыки профессор Светлана Абдусадыкова, заслуженный деятель РК Раиса Мусаходжаева, Қазақстанның Еңбек Ері Айман Мусахаджаева, профессор Эдуард Шмидер (США).

Дочь Дина – пианистка, магистр Королевской академии музыки Лондона, выступает на престижных сценах Италии, Шотландии, Румынии, США, Китая. В становление личности Дины как музыканта внесли неоценимый вклад ее педагоги – заслуженный деятель РК, профессор Алтай Кусаинов и преподаватель по камерному ансамблю профессор Вячеслав Узбеков. Свое первоначальное образование пианистка получила в Республиканской средней специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей им. К. Байсеи­товой по классу педагога Турар Мухамеджановой.

Младший сын Ильяс – скрипач. Ареал его обучения весьма широк – Алматы, Астана, Даллас, Ньюфаундленд. В США Ильяс стажировался у Эммануэля Борока – концертмейстера Бостонского симфонического оркестра. Сейчас живет в Канаде, совмещая учебу с работой в симфоническом оркестре.

В семье, где правит бал Ее Величество Музыка, «главным дирижером» является мать талантливого семейства Сауле Казкеновна Сагимбаева – отличник культуры РК, доцент кафедры «Обязательное фортепиано».

В беседе, отвечая на вопрос, как младшее поколение Дуйсен приобщалось к музыке, Сауле Казкеновна сказала: «Мы не хотели, чтобы дети пошли по нашим стопам. Это ежедневный, рутинный труд, и не всякий его выдерживает. И выбор профессии, и решение, где им жить и работать, – все было за ними. Ввиду проживания детей в разных странах видимся не так часто. Вот и сейчас инициаторами увековечивания памяти Орынбая Карагуловича выступили не дети, а его ученики Нурлан Бекенов и Ерболат Сапуанов. Они обратились в ОО «Кюй анасы», председателем которого является Толеген Куанышев – автор идеи создания мемориального комплекса, которую воплотил в жизнь талантливый скульптор Жалын Бауырхан».

Будучи истинным ценителем народной музыки и творчества Орынбая Дуйсена, Толеген Куанышев проделал большую работу, и 6 сентября состоялась торжественная церемония увековечивания памяти музыканта. Перед митингом пришедшие возложили цветы к памятнику Дине Нурпеисовой и Доске памяти с именами великих музыкантов – корифеев казахского домбрового искусства: Ахмета Жубанова, Охаба Кабигожина, Кубыша Мухитова, Уали Бекенова, Каршығи (Каршымбай) Ахмедья­рова и других.

Каршыға Ахмедьяров – выдающийся музыкант современности, народный артист РК, лауреат Государственной премии Казахстана, виртуозный домбрист, показавший миру красоту и богатство казахской музыкальной культуры. С гастрольными выступлениями музыкант объездил полсвета. Он является родоначальником музыкальной династии Ахмедьяровых, широко известной за пределами нашей страны.

Дочь мэтра Раушан Каршымбаевна Ахмедьярова – скрипачка, педагог, общественный деятель. Раушан живет в Сан-Франциско, совмещая работу в оркестре с преподавательской деятельностью в академии музыки. Племянник Галым Алгиевич Ахмедьяров – заслуженный деятель Казахстана, член Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства, лауреат государственной премии «Дарын», домбрист, искусствовед, ректор Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой.

Сын Ерболат Каршымбаевич Ахмедьяров – заслуженный деятель РК, пианист и оперно-симфонический дирижер, музыкальный педагог, лауреат международных и республиканских конкурсов.

Подрастает новое поколение Ахмедьяровых – Акбике, Амре, Актоты, Имангали, Алан – продолжатели музыкальной династии, основу которой заложил уникальный человек – исполнитель, композитор, дирижер, педагог Каршыға Ахмедьяров, внесший неоценимый вклад в формирование национального самосознания казахской молодежи.

Рядом с именем Каршығи Ахмедьярова на Доске памяти высечено имя Жаркына Жакияулы Шакеримова – известного домбриста и исследователя, посвятившего свою жизнь служению казахскому искусству. Будучи студентом, пытливый юноша разыскал единственную фотографию певца Мади Бапиулы. В фондах Центрального музея Москвы нашел песни Амре Кашаубаева, записанные в 1925 году на фонографе, в 1974 году в Ленинграде (г. Санкт-Петербург) – 9 кюев Ахмета Жубанова. Под его редакцией вышла в свет антология казахских кюев «Мәңгілік сарын», состоящая из 255 произведений.

Участники митинга по увековечиванию памяти музыканта доктор исторических наук Буркитбай Аяган, заслуженный деятель Казахстана Айтжан Токтаган, зас­луженный деятель Раушан Мусаходжаева поделились воспоминаниями о своем коллеге Орынбае Дуйсене. По существу, это был диалог родственных душ, давно знакомых друг с другом, но потерявшихся в суете повседневных дел. Директор музея им. С. Сейфуллина профессор Марат Абсаметов внес предложение назвать одну из улиц столицы именем Орынбая Дуйсена. Присутствующие горячо поддержали ученого.

Наблюдая за выступающими, сделала для себя открытие: человек создан не только из материи, он состоит еще из... воспоминаний. В силу специфики своей педагогической деятельности я часто общалась с коллегами-музыкантами. Моими собеседниками были, как сейчас понимаю, корифеи музыки, к великому сожалению, ныне покойные Кайролла Жумакенов, Жуматай Тезекбаев, Пернебек Шегебаев. Было бы правильным имена и этих музыкантов увековечить в памяти поколений, отметив их вклад в развитие национального искусства и культуры казахского народа, ведь известное изречение гласит: «Без прошлого нет настоя­щего. Без настоящего не будет будущего».