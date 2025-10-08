Немеркнущие звезды

Память
2
Гульнаш Бержанова, почетный работник образования РК

Уже год, как нет с нами талантливого музыканта Орынбая Дуйсена.

фото из личного архива

Его внезапный уход из жизни стал тяжелым ударом как для семьи, так и для коллег, для всей казахской музыкальной культуры и для домбрового искусства в частности. Профессор Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой Орынбай Карагулович Дуйсен – исследователь казахской музыки и автор кюев, вошедших в учебники и партитуры.

За авторские песни он был удостоен звания «Народный певец». Стоит отметить, что профессор знал наизусть более 800 кюев! При этом его талант граничил с гениальностью.

Профессор оставил после себя яркую плеяду учеников, достойно продолжаю­щих дело Учителя. Это заслуженные деятели РК Турар Алипбаев и Жангали Жузбай; отличники культуры РК Нурлан Бекенов и Ерболат Сапуанов; лауреаты республиканских конкурсов Табыс Кудайберген, Ансаган Нургалиев, Ерасыл Серикбаев, Ержан Алелов, Дильнара Ануар­бекова, Нурай Умбетова.

Музыкальная династия семьи Дуйсен известна далеко за пределами страны. Старший сын Ордабек – концертмейс­тер Симфонического оркестра г. Форт-Уэрт (США). Он первый и единственный казахстанский скрипач, исполнивший 24 каприса Н. Паганини в один концертный вечер. Учителями Ордабека были мастера скрипичной музыки профессор Светлана Абдусадыкова, заслуженный деятель РК Раиса Мусаходжаева, Қазақстанның Еңбек Ері Айман Мусахаджаева, профессор Эдуард Шмидер (США).

Дочь Дина – пианистка, магистр Королевской академии музыки Лондона, выступает на престижных сценах Италии, Шотландии, Румынии, США, Китая. В становление личности Дины как музыканта внесли неоценимый вклад ее педагоги – заслуженный деятель РК, профессор Алтай Кусаинов и преподаватель по камерному ансамблю профессор Вячеслав Узбеков. Свое первоначальное образование пианистка получила в Республиканской средней специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей им. К. Байсеи­товой по классу педагога Турар Мухамеджановой.

Младший сын Ильяс – скрипач. Ареал его обучения весьма широк – Алматы, Астана, Даллас, Ньюфаундленд. В США Ильяс стажировался у Эммануэля Борока – концертмейстера Бостонского симфонического оркестра. Сейчас живет в Канаде, совмещая учебу с работой в симфоническом оркестре.

В семье, где правит бал Ее Величество Музыка, «главным дирижером» является мать талантливого семейства Сауле Казкеновна Сагимбаева – отличник культуры РК, доцент кафедры «Обязательное фортепиано».

В беседе, отвечая на вопрос, как младшее поколение Дуйсен приобщалось к музыке, Сауле Казкеновна сказала: «Мы не хотели, чтобы дети пошли по нашим стопам. Это ежедневный, рутинный труд, и не всякий его выдерживает. И выбор профессии, и решение, где им жить и работать, – все было за ними. Ввиду проживания детей в разных странах видимся не так часто. Вот и сейчас инициаторами увековечивания памяти Орынбая Карагуловича выступили не дети, а его ученики Нурлан Бекенов и Ерболат Сапуанов. Они обратились в ОО «Кюй анасы», председателем которого является Толеген Куанышев – автор идеи создания мемориального комплекса, которую воплотил в жизнь талантливый скульптор Жалын Бауырхан».

Будучи истинным ценителем народной музыки и творчества Орынбая Дуйсена, Толеген Куанышев проделал большую работу, и 6 сентября состоялась торжественная церемония увековечивания памяти музыканта. Перед митингом пришедшие возложили цветы к памятнику Дине Нурпеисовой и Доске памяти с именами великих музыкантов – корифеев казахского домбрового искусства: Ахмета Жубанова, Охаба Кабигожина, Кубыша Мухитова, Уали Бекенова, Каршығи (Каршымбай) Ахмедья­рова и других.

Каршыға Ахмедьяров – выдающийся музыкант современности, народный артист РК, лауреат Государственной премии Казахстана, виртуозный домбрист, показавший миру красоту и богатство казахской музыкальной культуры. С гастрольными выступлениями музыкант объездил полсвета. Он является родоначальником музыкальной династии Ахмедьяровых, широко известной за пределами нашей страны.

Дочь мэтра Раушан Каршымбаевна Ахмедьярова – скрипачка, педагог, общественный деятель. Раушан живет в Сан-Франциско, совмещая работу в оркестре с преподавательской деятельностью в академии музыки. Племянник Галым Алгиевич Ахмедьяров – заслуженный деятель Казахстана, член Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства, лауреат государственной премии «Дарын», домбрист, искусствовед, ректор Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой.

Сын Ерболат Каршымбаевич Ахмедьяров – заслуженный деятель РК, пианист и оперно-симфонический дирижер, музыкальный педагог, лауреат международных и республиканских конкурсов.

Подрастает новое поколение Ахмедьяровых – Акбике, Амре, Актоты, Имангали, Алан – продолжатели музыкальной династии, основу которой заложил уникальный человек – исполнитель, композитор, дирижер, педагог Каршыға Ахмедьяров, внесший неоценимый вклад в формирование национального самосознания казахской молодежи.

Рядом с именем Каршығи Ахмедьярова на Доске памяти высечено имя Жаркына Жакияулы Шакеримова – известного домбриста и исследователя, посвятившего свою жизнь служению казахскому искусству. Будучи студентом, пытливый юноша разыскал единственную фотографию певца Мади Бапиулы. В фондах Центрального музея Москвы нашел песни Амре Кашаубаева, записанные в 1925 году на фонографе, в 1974 году в Ленинграде (г. Санкт-Петербург) – 9 кюев Ахмета Жубанова. Под его редакцией вышла в свет антология казахских кюев «Мәңгілік сарын», состоящая из 255 произведений.

Участники митинга по увековечиванию памяти музыканта доктор исторических наук Буркитбай Аяган, заслуженный деятель Казахстана Айтжан Токтаган, зас­луженный деятель Раушан Мусаходжаева поделились воспоминаниями о своем коллеге Орынбае Дуйсене. По существу, это был диалог родственных душ, давно знакомых друг с другом, но потерявшихся в суете повседневных дел. Директор музея им. С. Сейфуллина профессор Марат Абсаметов внес предложение назвать одну из улиц столицы именем Орынбая Дуйсена. Присутствующие горячо поддержали ученого.

Наблюдая за выступающими, сделала для себя открытие: человек создан не только из материи, он состоит еще из... воспоминаний. В силу специфики своей педагогической деятельности я часто общалась с коллегами-музыкантами. Моими собеседниками были, как сейчас понимаю, корифеи музыки, к великому сожалению, ныне покойные Кайролла Жумакенов, Жуматай Тезекбаев, Пернебек Шегебаев. Было бы правильным имена и этих музыкантов увековечить в памяти поколений, отметив их вклад в развитие национального искусства и культуры казахского народа, ведь известное изречение гласит: «Без прошлого нет настоя­щего. Без настоящего не будет будущего».

#память #музыкант #Орынбай Дуйсен

Популярное

Все
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Зима проверит качество работы
Акцент – на промышленность
Построено реанимационное отделение
Необходимо действовать вместе в общих интересах
Район демонстрирует рост
По следам земельных махинаций
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Стекольный завод запущен в Алматы
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
Помощь окажут быстрее
На конвейере – сыр и детские смеси
Подкрепить знания практикой
На смену стружечной плите придет соломенная
Обещания в бензобак не зальешь
Баурсаков много не бывает
Завоевали 19 медалей
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Пенсионерам вход бесплатный
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
В Таразе открылся Дом культуры
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Камерный вечер памяти известного музыканта прошел в Алматы
Профессионализм и преданность делу
Почти век безызвестности…
Учил мыслить и творить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]