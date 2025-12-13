В правительственном часе, посвященном вопросам состоя­ния и перспектив развития ветеринарной службы, приняли участие депутаты Сената, руководство Минис­терства сельского хозяйства, представители международных организаций, научных учреждений, отраслевых ассоциа­ций, а также руководители региональных ветеринарных служб.

Открывая заседание, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий палаты Али Бектаев подчеркнул, что развитие ветеринарной службы является ключевым условием обеспечения продовольственной и биологической безопасности страны. Он отметил необходимость системной модернизации отрасли, включая совершенствование нормативной базы, повышение эффективности государственного контроля и укрепление кадрового потенциала.

– Сегодня вопросы биологичес­кой безопасности становятся частью нацио­нальной безопасности. Укреп­ление ветеринарной службы – не отрас­левой вопрос, а стратегичес­кий приоритет государства. Рост пого­ловья, расширение экспорта и усиление климатических факторов требуют от нас системных решений – от модернизации инфраструктуры до подготовки кадров и внедрения научно обоснованных подходов. Только так мы сможем защитить здоровье людей, стабильность продовольственного рынка и конкурентоспособность Казахстана на глобальной арене, – сказал Али Бектаев.

С основным докладом по теме заседания выступил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин. Он представил актуальную информацию о состоянии эпизоотической ситуации, развитии лабораторной инфраструктуры, обновлении материально-технической базы и ходе цифровой трансформации отрасли. Особое внимание было уделено воп­росам подготовки кадров, модернизации лабораторий и совершенствования механизмов государственного контроля.

Вице-министр сообщил, что ведомство планирует внести поправки в Закон «О ветеринарии». Поправки эти призваны обеспечить безопасность ввозимой продукции.

– Предусматривается норма по отбору проб импортной продукции на ветеринарных контрольных постах за счет владельцев груза. При этом за счет увеличения объема платных исследований будет предусмотрено повышение заработных плат лабораторных сотрудников, – пояснил Амангали Бердалин.

На законодательном уровне в дальнейшем будет проведена работа по ежедневному контролю на торговых объектах – в лавках, магазинах, киосках, палатках без применения норм Предпринимательского кодекса. Как отметил вице-министр, сегодня инспекторы не имеют возможности проводить контроль, тогда как основная животноводческая продукция реализуется через торговые объекты. Данная мера позволит исключить реализацию несоответствующей продукции. Объекты образования и здравоохранения, общепит будут включены в систему прослеживаемости, а полномочия местных исполнительных органов функций по обеспечению эпизоотического благополучия будут расширены.

Представитель Всемирной организации здравоохранения животных по Центральной Азии Мереке Тайтубаев отметил важность соблюдения международных стандартов, расширения регионального сотрудничества и укрепления мер биобезопасности. Ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета Асқар Наметов представил анализ текущего состояния системы подготовки ветеринарных специалистов и обозначил перспективы ее дальнейшего совершенствования.

Поводя итоги обсуждения, сенатор Арман Утегулов остановился на основных проблемах ветеринарной службы. Сенатор подчеркнул, что мировая эпизоотическая ситуация осложняется.

– По данным ученых, 70 процентов новых инфекций передаются от животных. Поэтому ветеринария – это не только защита животноводства, но и охрана здоровья людей, региональной стабильности и безопасности границ. Однако нынешняя модель управления ветеринарией в Казахстане требует системных реформ, чтобы оперативно реагировать на угрозы, – отметил депутат.

Есть проблемы и в кадровом обеспечении отрасли. Во многих регионах дефицит ветеринарных специалистов достигает 25–30%. На одного специалиста в отдельных областях приходится до 2–2,5 тыс. голов скота. При такой нагрузке невозможно обеспечить качественную диагностику и профилактику. При этом программы подготовки в вузах не полностью соответствуют международным требованиям. Крупные хозяйства вынуждены нанимать квалифицированных специалистов из-за рубежа, а молодые выпускники не хотят ехать в сельскую местность – нет жилья, социальные условия слабые, зарплата неконкурентоспособна.

Много проблем в инфраструктуре ветслужбы. Наиболее тяжелая ситуация в лабораториях. Половина из них работает без современного оборудования, ПЦР-диагностика недоступна во всех регионах, что приводит к позднему выявлению опасных заболеваний.

В ходе правительственного часа были выделены основные направления совершенствования ветеринарной службы, в том числе вопросы по формированию единой системы учета поголовья скота, повышению кадрового потенциала ветеринарной службы, оцифровке данных по скотомогильникам, для формирования единого цифрового реестра объектов утилизации биологических отходов, а также дальнейшему внедрению цифровых решений в ветеринарии.