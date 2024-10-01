Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
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Беседовала Айгуль Турысбекова, Алматы
По мнению депутата Мажилиса Парламента, руководителя группы разработчиков законопроекта по защите прав потребителей и развитию финансового рынка Ерлана Стамбекова, проблемы банковского сектора, поднятые Президентом страны в Послании, появились не вчера, а стали объективным следствием многолетней банковской практики. Почему такое стало возможным? Об этом мы попросили рассказать его подробнее.