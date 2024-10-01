Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе

– Ерлан Даулетович, создается впечатление, что наши банки, сделав упор на выдаче потребительских кредитов, выбрали легкий путь, не вкладываясь долгосрочно в развитие экономики. Не банкиры ли повинны в инвестиционных перекосах в экономике?

– Банки и вправду самоустранились от финансирования реального сектора экономики, потому что гораздо дешевле и безопаснее кредитовать физических лиц. В том числе и по этой причине Президент в Послании поднял вопрос о необходимости справедливого налогообложения финструктур – соразмерно их доходам и дивидендам, посетовав на дисбаланс между потребительским кредитованием и обеспечением денежными средствами производств.

Понятно, что одними запретительными мерами здесь не обойтись. Необходима четкая продуманная политика. Банки должны быть финансово надлежащим образом простимулированы государством, чтобы не потеряли заинтересованность в кредитовании предприятий.

Конечно, накопились вопросы и к фискальной практике, и к проблемам в банковском законодательстве.

В ходе прошлой сессии Мажилиса Парламента наша рабочая группа внесла­ в законодательство ряд поправок, одновременно преследующих несколько целей. Это, в частности, защита прав заемщиков, либерализация банковского сектора с тем, чтобы появились возможности для появления на отечественном финансовом рынке игроков из других стран, способных на более выгодных условиях кредитовать представителей казахстанского реального сектора.

Однако на сегодня этого уже недостаточно. Поэтому Президент и заявил, что нужен новый закон о банках, учитывающий все возникающие проблемы.

Корень наших проблем – в структуре отечественной экономики. Об этом говорят и цифры Ассоциации налогоплательщиков, свидетельствующие, к примеру, о высокой концентрации крупных налогоплательщиков, когда 1 700 компаний обеспечивают 90% всех поступлений налогов в республике, а на остальных – это около миллиона предпринимателей – приходится всего от 5 до 10%. В этой неравномерности налогового поля и кроются как риски, так и большие возможности для развития.

Очень важно, чтобы эту ситуацию учитывал новый Налоговый кодекс, призванный стать простым и понятным для всех предпринимателей, чтобы он стимулировал развитие бизнеса на всех уровнях, был универсальным и справедливым.

– Видимо, у проблемы закредитованности населения есть объективные предпосылки?

– Считаю, ее причины объективны. Во-первых, процессы в отечественной экономике привели к нехватке у населения денег. И это при нынешнем товарном изобилии. Отсюда вполне понятное желание граждан поддерживать тот же, относительно нормальный уровень жизни, хотя бы и взаймы. Создались идеальные условия для безудержной раздачи потребительских кредитов.

Пользуясь возникшим спросом, банки предельно упростили возможность получения заемных денег, не особо требуя подтверждения платежеспособности потенциального заемщика. Я же помню времена, когда получение кредита было сродни сдаче экзамена в вуз...

Так сложилась порочная практика – банки выдают кредиты под высокие проценты, несмотря на риски их невозвращения, потому что, условно говоря, если из десяти человек не выплатят двое, оставшиеся восемь заемщиков с лихвой покроют риски и затраты. Таким образом, наши банки и МФО стали получать высокие доходы даже в непростых условиях международной финансовой волатильности.

В настоящее время число заемщиков в стране достигло 10 миллионов человек. Из них 15%, то есть 1,5 миллиона находятся на «просрочке» свыше 90 дней. И они попадают в категорию проблемных должников. К сожалению, данная тенденция стала устойчивой.

Во-вторых, правила игры, которые до недавнего времени использовались на финансовом рынке, позволяли, в первую очередь МФО, извлекать сверхдоходы в пропорции один к пяти, когда заемщик берет 100 тысяч тенге, а возвратить должен уже 500 тысяч.

Это можно назвать настоящим кредитным рабством. Банки второго уровня и МФО в полной мере использовали несовершенство банковского законодательства, что и привело население к закредитованности.

В-третьих, кредиторы – и БВУ, и МФО – передавали проблемные долги коллекторским структурам с дис­контами до 90%, поскольку есть нормативы Национального банка РК, не позволяю­щие превышать ссудный портфель проблемных займов выше определенного уровня.

В результате кредиторы без проблем чистили свой ссудный портфель от долж­ников и, получается, набирали новых… Сегодня для подобного рода операций введены серьезные ограничения.

Об этом говорил и Президент. Кстати, надо отметить, что в 2019 году, понимая серьезность и опасность этой проблемы, Касым-Жомарт Токаев дал прямое поручение списать долги огромному числу казахстанцев.

К сожалению, на следующий же день многие из этих людей снова пошли в банки и получили новые кредиты. Поэ­тому надо понимать: расчищая авгиевы конюшни, мы снова сталкиваемся с проблемой.

Кредиты были временной помощью для тех, кто нуждается в деньгах. Не сек­рет, что у нас есть люди, которые берут их на повседневные расходы. Вместе с тем надо сказать, что несовершенство законодательства в части защиты прав заемщиков также было налицо.

– Сейчас возникают новые вызовы – это, к примеру, интернет-мошенничество. Создается впечатление, что банки не вполне готовы противостоять ему.

– Сегодня мошенничество в Интернете вышло на совершенно новый уровень. Мошенники все чаще используют искусственный интеллект, подделывают не только фотографию человека, но и его голос, видеоизображение. И получают кредиты, о которых пострадавший узнает не сразу, а только тогда, когда наступает просрочка по платежам.

В этой связи возникает немало вопросов к банкам. Например, насколько совершенна там система безопасности? Обеспечивает ли она защиту персональных данных граждан? Надежна ли она, если процедуры, принятые в банковском секторе, позволяют злоумышленникам находить бреши?

Все это требует оперативного вмешательства не только со стороны правоохранительных органов. Сегодня наша задача – совместно с финансовым сектором, Правительством, правоохранителями, гражданскими активистами, специалистами, экспертами навести порядок в этих вопросах.

– Идет ли навстречу банковское сообщество в наведении порядка?

– Стоит отметить, что банковское сообщество работает в рамках тех законодательных норм, которые сегодня приняты. У нас сложились довольно конструктивные отношения с Ассоциа­цией финансистов Казахстана, с сообществами, представляющими интересы коллекторов, МФО, так как все заинтересованы в цивилизованном рынке.

Другое дело, что этот процесс требует постоянного внимания и работы. Сегодня мы хотим поставить его на долгосрочные рельсы, тем более что у нас есть возможность наблюдать за ходом реализации и за исполнением поправок и законов.

Наша задача состоит в том, чтобы не наломать дров, а соблюсти баланс между правами заемщиков, финансового рынка и государства.

Участие государства я вижу в том, чтобы оградить людей от юридичес­кого произвола при заключении тех же договоров займа или при взаимоотношениях с коллекторами. Все это должно быть жестко регламентировано законодательством и нормативно-правовыми актами госорганов, курирующих банковский сектор.

– Насколько нашим правоохранительным органам хватает компетенций, чтобы расследовать преступления с использованием Интернета?

– Сегодня МВД разворачивается в этом направлении, активно работает прокуратура. Однако надо признать, что в юриспруденции до сих пор нет даже определения «киберпреступление». Законодателям еще только предстоит ввести эту норму в юриспруденцию. Этим мы тоже заняты сегодня.

Уже вступили в силу поправки в банковское законодательство, которые инициировали депутаты Мажилиса и Сената. Это коллективный труд, ответ на запрос общества и наших избирателей. Сейчас идет работа над вторым законопроектом. Поскольку первый закон только вступил в силу, мы должны еще работать над его совершенствованием.

В частности, Национальным банком создан антифрод-центр, который будет отслеживать все мошеннические транз­акции и оказывать помощь в работе банков второго уровня, но есть еще много моментов, которые надо решать.

Планируем провести заседание «круг­лого стола», который готовится с учас­тием АРРФР, прокуратуры, МЦРИАП, мобильных операторов, МВД, чтобы выработать единые подходы в поиске решений и ответов на возникающие вызовы и проблемы.