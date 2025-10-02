Необоснованные бюджетные траты на 235 млн тенге предотвратили в Степногорске

Закон и Порядок
82
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Как выяснилось, при формировании закупок завышалась стоимость товаров, работ и услуг

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Степногорска выявила нарушения законодательства при проведении девяти государственных закупок, организованных местным исполнительным органом на общую сумму 710 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры

Установлено, что при формировании закупок были допущены многочисленные нарушения, такие как завышение стоимости товаров, работ и услуг, включение лишних и экономически необоснованных объемов работ, а также предъявление к потенциальным поставщикам требований, не соответствующих законодательству и ограничивающих конкуренцию.

По результатам прокурорского реагирования, указанные закупки были отменены. Местному исполнительному органу рекомендовано пересмотреть проектно-сметную документацию. В результате отменены три конкурса и снижена сметная стоимость по шести закупкам за счет исключения необоснованных расходов.

Принятые меры позволили предотвратить неэффективное использование бюджетных средств на сумму 235 млн тенге, отметили в прокуратуре.
 

 

#нарушения #прокуратура #госзакупки

