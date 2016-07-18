Необычное явление наблюдали люди в небе над Актау ночью 17 июля, сообщает портал "Лада".
Это была белая воздушная фигура неправильной формы. Предположительно небесное явление связано с пусками ракет, которые, по сообщениям российских СМИ, проходят на полигоне "Капустин Яр" под Астраханью.
В рамках учений войска противовоздушной обороны Западного военного округа проведут свыше 300 боевых пусков по реактивным целям "Саман" из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" и переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".
Региональное интернет-издание напоминает, что в 2012 году жители Актау уже наблюдали подобное явление. Тогда появление небесного явления в небе совпало по времени с запуском баллистической ракеты "Тополь".
Аналогичное явление увидели в 2014 году. По некоторым данным, это был старт баллистической межконтинентальной ракеты, произведенной с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
