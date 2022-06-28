Фото: Kazpravda.kz
Экономика , Общество
Необычный способ освоения бюджетных средств выявил Антикор в акимате Нур-Султана

Необычный способ освоения бюджетных средств выявило Агентство РК по противодействию коррупции в деятельности акимата Нур-Султана. Информация об этом представлена в справке по итогам внешнего анализа коррупционных рисков, передает Kazpravda.kz.

Увеличение уставного капитала подведомственных организаций

"Наблюдается тенденция роста освоения бюджетных средств путем увеличения уставного капитала подведомственных организаций (2019 г. – 85,4 млрд, 2020 г. – 142,7 млрд, 2021 г. – 125,6 млрд тенге). Только в акимате столицы эта статья расходов за последние 3 года выросла в 2,7 раза (с 17,7 млрд в 2018 году до 48,7 млрд тенге в 2020 году)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для увеличения активов квазигосударственного сектора МИО достаточно разработки финансово-экономического обоснования (далее - ФЭО). На практике этот документ разрабатывается самим получателем бюджетных инвестиций и экспертное заключение на него делает специальная подведомственная организация акимата (закуп услуги из одного источника).

"Выявлены факты, когда процедура проходила за 1 день, несмотря на объем выделяемых средств", – подчеркивают в Антикоре. 

Риски и ответственность за недостижение результатов инвестиционного проекта возлагается исключительно на первого руководителя субъекта квазигосударственного сектора (ст.105 БК). Такое правовое регулирование снижает госконтроль и приводит МИО к позиции "стороннего наблюдателя" за освоением бюджета.

"По законодательству увеличение уставного капитала за счет бюджетных средств осуществляется только для развития самого юридического лица или конкретной отрасли (отраслей). Однако требование не соблюдается. Освоение средств проходит в условиях с очевидными признаками коррупции (злоупотребление должностными полномочиями, хищение), а также иных процедурных и финансовых нарушений", – отмечается в сообщении.

Так, без соответствующих правовых процедур половина лизингового автотранспорта (177 из 358) распределена между неплатежеспособными частными перевозчиками. Доля их просроченной задолженности составляет больше половины стоимости предмета лизинга, порядка 12,6 млрд тенге.

"В результате акимат погашает займ за счет местного бюджета путем увеличения уставного капитала подведомственной организации. Вместе с тем вышеуказанные субъекты получают субсидии от МИО за перевозку людей, без вычета долга", – подчеркнули в Антикоре. 

Кроме того, на создание зеленого пояса столицы (30 кв. км) из бюджета выделено 11,6 млрд тенге. После выявленных аудитом нарушений в госзакупе проект финансируется посредством увеличения уставного капитала.

"Отсутствие договора о госзакупках между администратором и подведомственной организацией привело к ситуации, когда товарищество в единственном лице выступает в качестве заказчика и подрядчика. Как следствие, выявлено искусственное завышение выполненных работ", – говорится в сообщении. 

Также замена лифтового оборудования проведена в обход процедур госзакупок. Выбор подрядчика, несмотря на источник финансирования, возложен на кооператив собственников квартир. В результате определен субъект, занимающийся розничной торговлей и не имеющий соответствующей лицензии на монтаж подъемных сооружений (сумма обязательств – 115 млн тенге).

Сообщается, что аналогичные факты установлены в сфере технического надзора (нет соответствующей аккредитации).

"Оборудование, переданное в счет увеличения уставного капитала на сумму 365,6 млн тенге, неправомерно подарено другой подведомственной организации. В дальнейшем товарищество арендовало эту же технику за 10 млн тенге. В целом анализ амортизации приобретаемого в лизинг транспорта ставит под сомнение достоверность определения его остаточной стоимости. Не исключается риск умышленного обесценивания и списания активов", – говорится в сообщении. 

Установлен также ряд негативных факторов, повлекших нерациональное расходование или хищение бюджетных средств при завершении строительства 18 проблемных объектов:

1) право выбора подрядчиков и распределения бюджетных средств на сумму 8,3 млрд тенге передано инвестору, зарегистрированному как юрлицо за 18 дней до заключения договора о совместной деятельности;

2) двойное финансирование ранее выполненных работ с признаками хищения на 66,6 млн тенге (аудит Счетного комитета);

3) погашение долга частного лица в размере 2,2 млрд тенге из средств Нацфонда и местного бюджета. При этом в качестве обеспечения выставлены земельные участки по искусственно завышенной стоимости в 11 раз (468,8 млн тенге против 42 млн тенге);

4) необоснованное заключение договора на завершение строительства жилого комплекса, не вошедшего в перечень проблемных объектов, на сумму 4,7 млрд тенге. Взамен переданы квартиры по завышенной цене (249,5 тыс. тенге за 1 м2 вместо 240,9 тыс. тенге), разница более 158,3 млн тенге.

"По представленным примерам очевидна тенденция исключения прямой ответственности и "увода" бюджетных средств", – заключили в Антикоре. 

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