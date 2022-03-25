24 марта в Нур-Султане состоялось очередное совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам при Правительстве Республики Казахстан под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

В рамках заседания члены Оперативного штаба рассмотрели ряд оперативных и системных вопросов, стоящих сегодня перед сферой агропромышленного комплекса (АПК) РК:

– дополнительное выделение средств для проведения весеннего посева;

– основные проблемы логистики доставки необходимых товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства.

На заседании отмечено, что текущая внешнеполитическая ситуация провоцирует рост мировых и внутриказахстанских цен на сельскохозяйственные товары, включая технику, семена, генетический материал, минеральные удобрения и т.п.

В соответствии с поручением Премьер-министра А. Смаилова Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития проводится работа по снижению цен на минеральные удобрения. Так, с 16 марта стоимость аммиачной селитры снижена с 200 тыс. тг до 160 тыс. тг за тонну.

Ранее на заседании Правительства Премьер-министром А. Смаиловым было поручено Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами финансов и национальной экономики, АО "НУХ "Байтерек" обеспечить выделение дополнительного бюджетного кредита на проведение весенне-полевых и уборочных работ в сумме 70 млрд тг в рамках уточнения республиканского бюджета. Для решения проблем с залогами у фермеров предложено предусмотреть возможность кредитования аграриев через трейдеров зернового и масличного рынка, которые имеют необходимые ликвидные залоги.

В рамках наращивания отечественной продуктовой безопасности глава МСХ сообщил о программе разработки собственных семенных сортов для снижения импортной зависимости. Как пояснил глава ведомства, Минсельхозом разработана дорожная карта по культивированию отечественных семян.

"Необходимо в кратчайшие сроки принять среднесрочную программу по развитию науки отечественных семенных сортов. Идет вырождение текущих сортов семян, производительность падает. Наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи из года в год. В данных реалиях первостепенное значение имеет разработка новых сортов семян, устойчивых к засухе, дающих больший объем продукции", – поручил глава кабмина.

Также дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "Қазақстан Темір Жолы" в целях своевременной поставки товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства обеспечить дополнительный подвижной состав и проработать вопрос альтернативных маршрутов поставки по импорту семян из Российской Федерации.



