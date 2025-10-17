Шинболат Азимбаев принимал активное участие в тушении пожара и устранении последствий взрывов на складе боеприпасов военной части в Байзакском районе в 2021 году

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил спасателей, которые рискуя жизнями, совершили подвиги. В числе тех, кто был удостоен почестей, – сотрудник Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Шинболат Азимбаев, сообщает Kazpravda.kz

Выпускник Кокшетауского технического института МЧС РК (ныне Академия гражданской защиты РК им. М. Габдуллина) с 2007 года служит в органах гражданской защиты. 7 сентября этого года при пожаре в жилом доме микрорайона «Астана» он организовал эвакуацию 20 человек, в том числе 10 детей, спас троих малолетних, находившихся в запертой квартире. Этот героический поступок не мог остаться незамеченным.

Получая орден «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова, Шинболат Азимбаев немного волновался, но вида не подал.

– Конечно, было очень неожиданно и приятно получать орден из рук Главы государства. Это моя первая госнаграда. Очень рад, - скромно прокомментировал герой.

Добавим, что Шинболат Азимбаев принимал активное участие в тушении пожара и устранении последствий взрывов на складе боеприпасов военной части в Байзакском районе в 2021 году.