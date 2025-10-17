Спасатель из Жамбылской области – о полученной из рук Президента награде

Общество
459
Насихат Оркушпаева
.

Шинболат Азимбаев принимал активное участие в тушении пожара и устранении последствий взрывов на складе боеприпасов военной части в Байзакском районе в 2021 году

Фото: Акорда

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил спасателей, которые рискуя жизнями, совершили подвиги. В числе тех, кто был удостоен почестей, – сотрудник Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Шинболат Азимбаев, сообщает Kazpravda.kz 

Выпускник Кокшетауского технического института МЧС РК (ныне Академия гражданской защиты РК им. М. Габдуллина) с 2007 года служит в органах гражданской защиты. 7 сентября этого года при пожаре в жилом доме микрорайона «Астана» он организовал эвакуацию 20 человек, в том числе 10 детей, спас троих малолетних, находившихся в запертой квартире. Этот героический поступок не мог остаться незамеченным.

Получая орден «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова, Шинболат Азимбаев немного волновался, но вида не подал. 

– Конечно, было очень неожиданно и приятно получать орден из рук Главы государства. Это моя первая госнаграда. Очень рад, - скромно прокомментировал герой. 

Добавим, что Шинболат Азимбаев принимал активное участие в тушении пожара и устранении последствий взрывов на складе боеприпасов военной части в Байзакском районе в 2021 году.

#ДЧС #госнаграда #спасатель

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Определены финалисты Международной премии «Волонтёр года»
Республиканский чемпионат для молодёжи с особыми образовате…
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
30 лет МЧС Казахстана: когда безопасность становится частью…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]