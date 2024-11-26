Неплательщиков алиментов привлекают к уголовной ответственности в Жетісу

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Должники по алиментам уже никак не реагируют на административные меры ответственности и продолжают уклоняться от уплаты алиментов

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под координацией прокуратуры области Жетісу ведется активная работа с должниками по алиментам, вплоть до уголовного преследования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Надзорный орган отмечает, что отдельные должники по алиментам уже никак не реагируют на административные меры ответственности и несмотря на неоднократное их привлечение, продолжают уклоняться от уплаты алиментов для своих же детей.

«К примеру, 6 должников на протяжении более трех лет намеренно не исполняли решение суда, и общая сумма задолженности перед своими детьми превысила 20 миллионов тенге», - говорится в сообщении суда.

Поэтому прокуроры начали принимать строгие меры в отношении них и привлекать к уголовной ответственности по статье 139 УК РК, за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей и других нетрудоспособных членов семьи.

Уголовные дела в отношении троих из указанных должников уже направлены в суд, по одному из них состоялся обвинительный приговор и виновный осужден. В отношении остальных ведется досудебное расследование.

В целом с начала года прокуроры помогли более 30 детям получить положенные им по решению суда средства и по актам надзора в их пользу взыскана задолженность свыше 50 миллионов тенге.

Прокурор области Мадияр Басшыбаев отметил усиление контроля за исполнением решений судебных актов по алиментам и подчеркнул важность защиты прав детей.

#прокуроры #алименты #должники #уголовное наказание

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