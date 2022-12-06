Непобеждённый бразильский нокаутер согласился на бой с Алимханулы

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Не знающий поражений бразильский средневес Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) готов провести бой с чемпионом мира WBO в этом дивизионе Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фалькао ответил на пост казахстанца в твиттере, где тот спросил, кто станет его следующим соперником.

"Я иду!" - написал бразилец.

Издание напоминает, что Фалькао является обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет другой казахстанский боец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО).