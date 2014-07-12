Неподалеку от Фукусимы произошло сильное землетрясение

У восточного побережья Японии в пятницу, 11 июля, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки были зарегистрированы в Тихом океане, на глубине 11,1 километра, в 130 километрах от заброшенного города Намие близ атомной электростанции "Фукусима-1". По информации обслуживающей компании TEPCO, стихия не вызвала нештатных ситуаций на аварийной АЭС, передает агентство dpa.

Сразу после оповещения жителей Японии о землетрясении - в префектурах Фукусима, Иватэ и Мияги была объявлена угроза цунами. По оценкам японских метеорологов, высота волны могла превысить один метр. Однако вскоре тревога была отменена, поскольку волны у восточных берегов Японии поднялись только на 20 сантиметров.