Несколькими казахстанскими футболистами заинтересовались в Европе

Футбол
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Этой зимой сразу несколько казахстанских футболистов могут уехать в Европу - даже в топ-5 лигу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шрёдингера.

Фото из открытых источников

Ислам Чесноков

Журналист Владимир Жарков пишет об интересе "Фрозиноне" - летом вышли в итальянскую Серию А, после 12 туров занимают 12-е место.

Агент Ярослав Зварич сообщил о предложении от "Касымпаши" - восьмое место суперлиги Турции, казахстанцы не считаются легионерами. Но Заврич опроверг интерес от ПАОК - один из топ-клубов Греции, пока четвертое место.

24-летний Чесноков может стать свободным агентом, контракт с "Тоболом" завершится в декабре. В начале ноября рассказал, что хочет играть за рубежом и есть варианты

Максим Самородов

Самый востребованный казахстанский футболист. Телеграм-канал JAY Sport сообщал, что на матче со Словенией Самородова просматривали скауты "Торино" - 11-е место в Серии А.

Уже несколько месяцев есть слухи из Турции про интерес к Самородову со стороны "Трабзонспора" (четвертое место, в 2022-м были чемпионами). Спортивный директор "Рапида" подтверждал интерес к Максиму, но вице-чемпионы Австрии не уверены, что будут, в принципе, делать трансферы зимой.

Еще писали про интерес "Крыльев Советов" - самарский клуб последние сезоны собирает молодой состав и готовит игроков на продажу в российские топы. Плюс Самородова ведет российское агентство.

Бывший функционер "Актобе" Данияр Шадыев в июне называл целый список команд, которым интересен Самородов - это не топ-лиги и не топ-клубы, но засвечены в еврокубках: "Легия" и "Ракув" (Польша), "Слован" (Словакия), "Славия" и "Виктория Пльзень" (Чехия).

21-летний Самородов может стать свободным агентом, "Актобе" готов предложить долгосрочный контракт. В июне сказал, что в Казахстане хочет играть только за родной "Актобе"

Лев Скворцов

Зимой хочет уйти из "Химок" - не дают играть даже в российской первой лиге. Летом говорил о предложениях из Словакии, в РПЛ был интерес от "Ахмата" и "Оренбурга".

Еркин Тапалов

Самый скромный вариант, но, кажется, самый легко осуществимый трансфер. Айдын Кожахмет пишет, что 30-летний полузащитник сборной и капитан "Кызылжара" получил предложение от "Манисы ББСК" из первой лиги Турции.

Потенциальный клуб Тапалова ставит задачу выйти в суперлигу. Сейчас занимают 11-е место, но даже с седьмого места можно поучаствовать в плей-офф за повышение

Серикжан Мужиков

Бывший полузащитник сборной тоже может уехать в первую лигу Турцию - в "Гезтепе", который недавно возглавил экс-тренер "Астаны" и сборной Станимир Стойлов. Клуб занимает пятое место, Мужикову - 34 года, всю карьеру провел в КПЛ. При Стойлове он был редким казахстанцем, игравшим в старте в группе Лиги чемпионов.

#футбол #сборная Казахстана #трансферт

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