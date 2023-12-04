Несколько ДТП совершил подросток за рулем в Кокшетау

Машина принадлежала отцу 14-летнего друга, который даже не догадывался, что дети без разрешения взяли его авто

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акмолинские полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием подростков и трех автомашин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Вечером 3 декабря в дежурную часть УП города Кокшетау поступила информация о том, что произошло ДТП с участием нескольких автомашин. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские установили, что водитель авто Honda Odyssey, двигаясь по улице Ташенова и не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением. Выехав за пределы проезжей части дороги, допустил наезд на припаркованную на стоянке Hyundai i40. От столкновения Hyundai i40 отбросило назад, в результате машина наехала на ограждение мечети.

Тем временем Honda Odyssey, проехав дальше, допустила наезд на металлическую опору уличного освещения и наехала на ВАЗ-2107. После ДТП водитель Honda Odyssey скрылся в неизвестном направлении.

Полицейским все же удалось установить виновника ДТП. Им оказался 16-летний местный житель, решивший вместе с 14-летним другом и 17-летней девушкой прокатиться по городу. Машина принадлежала отцу 14-летнего друга, который даже не догадывался, что дети без разрешения взяли его автомашину.

B результате ДТП автомашинам нанесены механические повреждения, имуществу отдела ЖКХ при акимате Кокшетау нанесен ущерб. Honda Odyssey водворена на специализированную автостоянку. Назначена экспертиза, проводится проверка, добавили в полиции.