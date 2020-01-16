Несколько граждан Кыргызстана погибли в ДТП в Актюбинской области
Четверо граждан Кыргызстана погибли в ДТП в Актюбинской области, еще один человек госпитализирован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.
Сообщается, что ДТП произошло ночью 16 января на трассе Самара – Шымкент близ поселка Иргиз.
Водитель автомашины марки LADA-21070, гражданин Кыргызстана, двигаясь со стороны города Аральска, не учел дорожно-метеорологические условия. На скользком участке дороги водитель допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Chevrolet Cruze. В результате ДТП 29-летний водитель LADA и трое его пассажиров (граждан Кыргызстана) погибли на месте происшествия.
Пассажирка этой же машины госпитализирована в Центральную районную больницу Иргиза.