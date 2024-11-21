Несколько машин столкнулись в Астане

Крупные ДТП
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Дана Аменова
корреспондент

Крупное ДТП произошло на проспекте Республики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции и медики прибыли на место инцидента.

«Водитель автомашины Toyota Camry, следуя по проспекту Республики, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Nissan Almera. Последняя по инерции совершила столкновение с автомашиной Nissan Qashqai и Kia Cerato. В результате ДТП трое пострадавших. Проводится проверка», – детализировали в правоохранительных органах.

 

#Астана #полиция #ДТП #машины

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