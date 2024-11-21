Несколько машин столкнулись в Астане

Сотрудники полиции и медики прибыли на место инцидента.

«Водитель автомашины Toyota Camry, следуя по проспекту Республики, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Nissan Almera. Последняя по инерции совершила столкновение с автомашиной Nissan Qashqai и Kia Cerato. В результате ДТП трое пострадавших. Проводится проверка», – детализировали в правоохранительных органах.