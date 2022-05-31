Несколько вузов "заминировали" лже-террористы в Актюбинской области

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что сегодня около 12:30 часов на электронную почту ведомства поступило письмо о том, что в зданиях нескольких учебных заведений заложены взрывные устройства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка зданий на наличие взрывных устройств. Были эвакуированы студенты, преподаватели и технический персонал ЗКГМУ, АГУ им.Жубанова, АИЭС и АЮИ им.М.Бокенбаева. Взрывных устройств не обнаружено», - проинформировали в областном ДП.

В ведомстве сообщили, что проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК - «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», - добавили в полиции.