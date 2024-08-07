НеСНОСный процесс

Шымкентцы продолжают обсуждать снос кофейни на одной из центральных улиц города – Момышулы. Кафе предприниматель построил рядышком с пятиэтажным жилым домом, перекрыв жильцам доступ к солнечному свету.

В одной из квартир там, к примеру, проживает человек с ограниченными возможностями, не имеющий физических сил на то, чтобы спускаться на прогулки во двор. И если прежде вдыхать прохладу, наблюдая за жизнью города, ему удавалось из окна, то после строительства кафе для мужчины закрылся последний визуальный контакт с внешним миром.

Стройка велась масштабно, смело и, можно даже сказать, дерзко. Между жилым домом и двухэтажным бизнес-объектом расстояние небольшое – метр-полтора. Ни о каком соблюдении мер противопожарной безопасности даже речи нет. Нарушения насколько очевидные, настолько и вопиющие.

Между тем понадобилось больше трех лет, чтобы жильцы добились сноса незаконно построенного объекта. Даже уже когда позади остались все суды, предприниматель ни в какую не соглашался с неизбежным, то и дело на словах обещая самостоя­тельно снести здание, а на деле продолжая его эксплуатировать. До тех пор, пока июльским днем к кофейне не подъехала тяжелая техника, готовая ломать и крушить строение. Только тогда собственник начал собирать пожитки и демонтировать предметы интерьера.

Примечательно, что снос незаконной постройки горожане восприняли по-разному, активно комментируя происходящее в социальных сетях. Кто-то всецело поддержал действия жителей и властей по борьбе с «самостроем», кто-то, наоборот, посчитал такую меру недопустимой.

«Неужели жильцы все-таки добились справедливости? Здание прям перед их окнами стояло». «А ведь там работали люди. Теперь что? Персонал на улицу – в ряды безработных? Во всех цивилизованных странах существует поддержка малого бизнеса».

«Если хорошую проверку провести, то окажется, что больше половины объектов незаконно построены. Особенно вдоль дорог. Эти бургерные, цветочные растут как грибы после дождя. Я лично за то, чтобы все снесли. Город почище будет».

«Если оно незаконно, как подключили газ, воду, свет?», «А вы в курсе, что незаконных зданий очень много? Могли бы и на другие здания посмотреть, не только на эту кофейню».

Снос кофейни на Момышулы, как и бургерной по Байтурсынова, захватившей практически весь тротуар, оставив пешеходам полуметровую полоску, в каком-то смысле показателен. Возможно, он послужит предупреждением тем, кто особо не затрудняется соблюдением строительных норм и правил, возводя все, что пожелает, и так, как посчитает нужным.

Жительницу Шымкента Екатерину Швидкову история со сносом кофейни и бургерной вдохновила на продолжение борьбы за свои права. Она вполне обоснованно считает, что имеет право на спокойный сон и солнечный свет, дорогу которому на ее участок перекрыл ресторанный комплекс Grand Bereke по улице Байдибек-би.

После завершения два года назад строительства четырех­этажного здания с летней площадкой на верхнем этаже семья лишилась покоя и сна. И это неудивительно, ведь ресторан и индивидуальный частный дом, располагающийся за «спиной» заведения, разделяют каких-то три метра.

Уже на стадии строительства Екатерина и ее супруг попробовали объяснить предпринимателю, что он нарушает их права. Однако остановить процесс не удалось.

– Все это время мы боролись, – рассказывает Екатерина Швидкова. – Но... бесполезно, даже решения суда не помогли. Ресторан стоит, и теперь он работает даже после полуночи. Звучат музыка, смех. Мы вызываем 102, жалуемся на нарушение режима тишины. Полиция приезжает, музыка на время прекращается, а потом веселье опять возобновляется. И так до трех-четырех часов ночи.

Семье пришлось нанять юриста, написать не одно обращение в контролирующие и государственные органы, выяснив в итоге, что здание построено с нарушениями действующего законодательства. Собственник возводил его без архитектурно-планировочного задания (АПЗ), без пакета соответствующих разрешительных документов.

Выяснив все это, к делу подключились сотрудники управления контроля качества городской среды, оштрафовав владельца за нарушение норм строительства и даже инициировав исковое заявление в суд с требованием снести незаконное строение.

Специализированный межрайонный экономический суд Шымкента осенью прошлого года удовлетворил исковые требования, постановив снести ресторанный комплекс. Суд также поддержал второй иск, подтвердив, что ресторан построен без учета норм и правил противопожарной и технической безопасности.

«Расстояние от края проезда до стены здания необходимо принимать 5–8 метров для зданий от 10 до 28 метров и 8–10 метров для зданий свыше 28 метров. В этой зоне не допускается строи­тельство зданий и сооружений, размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Здание должно быть обеспечено подъездами для пожарных автомобилей с двух сторон, с отступом от границ на 5–8 метров, что НЕ СОБЛЮДЕНО при проектировании и строительстве спорного строе­ния. Данные обстоятельства были установлены заключением строительно-технической экс­пертизы. Суд решил иск Швидковой Екатерины удовлетворить в полном объеме. Обязать индивидуального предпринимателя Тулендиева Сузакбая снести незаконно возведенное строение, расположенное по ул. Байдибек-би», – читаем в решении суда от 22 ноября 2023 года.

Примечательно, что строительство ресторана продолжалось в ходе судебного процесса. Вступившее в законную силу решение суда о сносе тоже игнорируется.

– Мы неоднократно писали и акиму Шымкента, чтобы он взял под контроль исполнение решения экономического суда, – комментирует сложившуюся ситуацию адвокат Саиддин Искаков, нанятый Екатериной Швидковой. – Поскольку истцом является государственный орган, то прерогатива контроля над исполнением возлагается на управление контроля качества городской среды. Были приняты обеспечительные меры по приостановлению строительства. Поскольку сам процесс сноса является недешевым мероприя­тием, то управление контроля ходатайствовало о приостановлении строительства. Но, несмотря на это, здание полностью возведено и эксплуатируется.

К делу подключился судебный исполнитель, который, не имея возможности обеспечить выполнение решения суда, также обратился в суд с иском. Административный суд принял решение о принудительном сносе, на которое предприниматель подал апелляцию. Так что история с принудительным сносом может затянуться еще не на один месяц, а то и год.

Точно так же, как это происходит со сносом незаконно построенной гостиницы в семь этажей вместо трехэтажного дома, на строительство которого жительница Шымкента оформила разрешительные документы.

Решение суда о сносе по иску управления контроля качества городской среды вступило в законную силу еще в конце 2023 года, но гостиницу даже умудрились ввести в эксплуатацию. Одним словом, сценарий практически тот же, что и в кофейне по Момышулы. По этому треку двигается и владелец ресторанного комплекса, видимо, надеясь, что о нем забудут либо люди устанут и сойдут с дистанции.

Остается надеяться, что настойчивости госорганам хватит, чтобы, как и в случае с кофейней, довести дело до логического завершения.

– На днях состоится заседание административного суда, который должен поставить окончательную точку в истории о сносе четырех верхних этажей гостиницы, – так прокомментировал ситуацию 1 августа заместитель руководителя управления контро­ля качества городской среды Малик Абдинур. – Больше лазеек на то, чтоб затягивать процесс принудительного сноса, у предпринимателя не осталось…