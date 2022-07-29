Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области

Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Трагедия произошла Панфиловском районе. В полицию обратились родители девушки, рассказав, что вечером она ушла к подруге и не вернулась.

В полиции провели всестороннюю работу по розыску пропавшей и задержанию подозреваемого.

«Был установлен местный житель, который признался в совершении полового акта с ней и последующем убийстве из-за страха содеянного», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Жетісу.

Труп девушки он закопал на окраине поселка. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

«Зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 3 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), пункт 10 (с целью сокрытия другого преступления) и пункт 14 УК РК (убийство заведомо несовершеннолетнего лица), санкция которой предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы, по статье 120 часть 3-1 пункт 1 УК РК (изнасилование несовершеннолетней), санкция которой предусматривает наказание до 17 лет лишения свободы», – добавили в ДП.

Подозреваемый водворен в ИВС, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.