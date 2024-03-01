Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин

Мошенничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Всего за несколько месяцев житель Астаны обманул 15 граждан, под предлогом поставки автомобилей из Монголии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

От рук мошенника пострадали жители Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей. Мужчина, обещая приобрести автомобили с транзитными номерами, брал деньги у желающих и тратил по своему усмотрению. На какую-то часть средств он действительно приобретал автомобили для покупателей, остальное растратил.

Так, в полицию обратился житель Карагандинской области, который, желая приобрести автомобиль, отдал аферисту 21 млн 700 тысяч тенге. В другом случае, житель передал на покупку авто 3 млн 300 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции района "Алматы" задержан житель города. Заведено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания ДП.

 

#мошенничество #продажа #авто #аферист #машины

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