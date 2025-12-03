Помимо нефти и металлов

В стране формируется новая тенденция, связанная с формированием модели несырьевого роста. Что именно экспортирует Казахстан, какие товары могут стать международными брендами и как экспорт влияет на цены внутри республики? Попытаемся разобраться.

По словам директора Центра развития торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Бауыржана Турлубекова, статистика последних двух лет свидетельствует: экспертные оценки казахстанской экономики как моносырьевой постепенно теряют актуальность.

– Если раньше в структуре отечественного экспорта четко доминировали нефть, металлы и уран, то сегодня мы видим уверенный рост несырьевых направлений. Особенно заметны успехи АПК, сферы переработки и высокотехнологичных ниш, – констатирует глава центра.

Что касается агропрома, то в десятку ключевых экспортных товаров сегодня входит не только традиционная пшеница (235,9 млн долларов ежегодно), но и подсолнечное масло – свыше 109,4 млн долларов экспортных доходов в год. Это уже самостоятельные отрасли экспортного роста.

Бауыржан Турлубеков подчеркивает, что сегодня важна не только продуктовая структура казахстанского экспорта, но и география поставок. А она показывает, насколько разнообразным становится несырьевой экспорт республики. Так, в Соединенные Штаты в 2024 году Казахстан поставлял в основном нишевую высокотехнологичную продукцию. Это прежде всего водород и инертные газы на 15,9 млн долларов, а также оптические волокна, линзы и призмы, объем экспорта которых составил 4,1 млн долларов.

Практически на такую же сумму – 4,1 млн долларов – была экс­портирована пшеничная клейковина. По словам эксперта, это важный индикатор: «США – один из самых конкурентных рынков, и попадание туда требует высокого уровня качества».

Поставки в Турцию в январе – мае 2025 года носили другой характер. Здесь ключевую роль сыграли нефтепродукты на 78,4 млн долларов. Значительный объем пришелся также на пропиленовые полимеры, которых поставлено на 34,5 млн долларов. Из продукции АПК особо выделялись сушеные бобовые, экспорт которых достиг 21,2 млн долларов. Дополняло структуру экспорта хлопковое волокно – на 13,1 млн долларов.

В Кыргызстан в январе – июне 2025 года Казахстан экспортировал еще более разнообразную продукцию. Наибольший объем занимали нефтепродукты – на 72,1 млн долларов, а также напитки, включая минеральные и газированные, которых было поставлено на сумму 62 млн долларов.

Существенными оказались продажи табачных изделий – на 35,5 млн и пшеницы – на 27,7 млн долларов. Наряду с этим устойчиво экспортировались мука пшеничная или пшенично-ржаная – на 17,9 млн долларов, цемент – на 14,7 млн, прутки из нелегированной стали горячекатаные – на 12,6 млн долларов.

В странах Европы Казахстан постепенно открывает для себя новые экспортные ниши. В Словению в 2023–2024 годах традиционно поставлялась фармацевтическая продукция, потом к ней добавились фанера, различные панели, гречиха, косметические средства и трансмиссионные валы. Германия же остается стабильным покупателем казахстанского фосфора.

Особое внимание Бауыржан Турлубеков обращает на Китай, который остается крупнейшим экспортным рынком Казахстана и одновременно – площадкой, где в последние два года начали появляться новые точки роста. По его словам, еще недавно поставки в КНР были почти полностью сфокусированы на сырье.

– Если раньше в Китай шли в основном сырьевые товары, то в 2024–2025 годах в топ-экспорт уже вошли готовые корма, масличные жиры, а также оборудование и пластмассы. Это качественный сдвиг, – подчеркивает эксперт.

Наиболее впечатляющим примером изменений стали топливные элементы для ядерных реак­торов. В 2024 году их экспорт составлял 255,6 млн долларов, а только за первое полугодие 2025 года – уже 279,4 млн долларов. Такой рост эксперт назы­вает абсолютным прорывом для несырьевого сегмента торговли с Поднебесной.

От упаковки до логистики

Когда речь заходит о товарах, которые могут стать международными брендами, специалисты отмечают, что некоторые позиции уже давно заняли прочное место на мировом рынке. Прежде всего это зерновые культуры.

По мнению Бауыржана Турлубекова, казахстанская пшеница – уже давно мировой бренд. Высокая клейковина, твердые сорта – это то, что ценят более чем в 40 странах, подчеркивает эксперт. Аналогичная ситуация складывается и в масличном секторе: экспорт растительных масел и шротов ежегодно демонстрирует устойчивый рост.

По мнению главы центра, именно продукция агропромышленного комплекса обладает наибольшим шансом стать своеобразной маркой, визитной карточкой Казахстана за рубежом. Но для этого необходимы инвестиции в маркетинг, упаковку, логистические решения и приведение продукции к самым высоким международным стандартам качества.

Вторым важным направлением, по словам спикера, становится сфера услуг – один из наиболее динамично растущих сегментов казахстанского экс­порта. За последние десять лет объем экспортируемых услуг увеличился почти вдвое, с 5,9 млрд до 11,8 млрд долларов, тогда как импорт сократился на 7,3%. Это позволило улучшить баланс торговли услугами более чем в четыре раза.

Особенно быстро растут транс­портные услуги, а также финансовый, телекоммуникационный и компьютерный сегменты, причем экспорт IT-услуг увеличился почти семидесятикратно. Сущест­венный прогресс наблюдается в инженерных и архитектурных услугах, консалтинге, а также в сервисах, связанных с добычей полезных ископаемых. Эксперт подчеркивает, что услуги постепенно становятся новым драйвером несырьевого экспорта – тихим, но системным.

– У Казахстана есть возможность стать региональным хабом услуг – от IT до инжиниринга и образования. Потенциал огромный, но нужны targeted-меры поддержки, – подчеркивает директор центра.

Отрасли

с нераскрытым потенциалом

Десяток секторов услуг остаются на минимальных значениях экспорта, например образование, медицина, строительство за рубежом, логистика, добычные сервисы.

– У нас есть кадры, опыт и оборудование, но нет системного продвижения этих услуг на внешние рынки, – поясняет спикер.

Рост экспорта, как отмечает Бауыржан Турлубеков, действительно, способен оказывать влияние на внутренние цены.

– Мы живем в глобальной экономике. Когда мировой спрос растет, производители ориентируются на экспорт, и, если внутренний рынок не обеспечен, цены могут тоже расти, – подчеркивает эксперт. – Именно поэтому государство применяет целый набор инструментов, позволяющих сглаживать такие эффекты.

В частности, с производителями масличной продукции действует специальное соглашение, по которому они обязуются обеспечивать внутренний рынок растительным маслом по фиксированной цене – 750 тенге за литр. Аналогичным образом регулируются и другие чувствительные позиции. Так, ТШО взяло обязательство направить 240 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа на внутренний рынок в 2025 году. По нефтепродуктам практикуется применение отдельных стабилизационных механизмов.

Существенную роль традицион­но играет Продкорпорация, обеспечивающая гарантированные поставки продовольственных товаров при колебаниях экспорт­ного спроса.

При этом на качестве внутренней продукции рост экспорта отражается положительно. Меж­дународная конкуренция вынуж­дает казахстанских производителей ускорять модернизацию производственных мощностей, усиливать контроль безопасности, обновлять упаковку, инвестировать в сертификацию по международным стандартам.

Чтобы удерживаться на мировых рынках, компаниям приходится также активнее развивать маркетинг и работать над узнаваемостью своего бренда. Все это, по словам Бауыржана Турлубекова, неизбежно приводит к улучшению качества конечной продукции, что выгодно и зарубежным, и внутренним потребителям.

– Внешние рынки – это жестко. Но они заставляют бизнес расти. И конечный потребитель в Казахстане получает более качественный продукт, – подчеркивает специалист.

Несырьевой экспорт Казахстана – это уже не мечта, а развиваю­щийся тренд. Республика уверенно продвигается в аграрном экспорте, поставках промышленной продукции, создании регионального центра услуг, технологическом взаимодействии с крупнейшими экономиками мира. Но для превращения отдельных товаров и услуг в устойчивые глобальные бренды, по словам эксперта, требуется системная политика: маркетинг, стандарты, продвижение, логистика и поддержка частных инвестиций.

– Мы видим, что Казахстан может и умеет экспортировать не только сырье. Сейчас важно не упустить момент и закрепить новую структуру экономики на десятилетия вперед, – резюмирует Бауыржан Турлубеков.