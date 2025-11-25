Нет границ у творчества

Безбарьерная среда
61
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Настоящий фурор произвели дети с ограниченными возможностями на областном фестивале «Жүректен жүрекке», прошедшем в Талгаре. В конкурсе приняли участие свыше 20 ребят – победители отборочных этапов конкурса, проведенных ранее в районах и сельских округах Алматинской области. Каждый юный артист сорвал шквал аплодисментов зрителей, продемонстрировав свои навыки в вокальном и хореографическом искусстве.

фото организаторов

Организатором фестиваля выступил координационный совет Талгарского района при поддержке акимата Алматинской области, партий «Amanat» и «Respublika». Обширная шоу-программа включала не только исполнение песен и танцев, но и выставку картин и изделий юных художников и мастеров, развернувшуюся в фойе городского Дома культуры.

– Бис! Браво! – скандировали зрители воспитанникам социальных учреждений, нисколько не робевшим перед публикой.

Особые эмоции вызвало выступ­ление Зейнеп Отегелды, трогательно исполнившей народную песню «Қорқыт туралы аңыз». Страдающий аутизмом десятилетний Али Бегали покорил публику блестящим исполнением классической арии Over the Rainbow. Зал аплодировал стоя и Магжану Рауанулы, исполняя вместе с ним патрио­тическую композицию «Мен қазақпын!»

Как отметили председатель областного маслихата Куат Байгоджаев и аким Талгарского района Танат Айдарбеков, фестиваль стал еще одним шагом к созданию общества равных возможностей. Такие смотры объединяют сердца, учат подрастающее поколение доброте, взаимопониманию. Успехи детей с особыми потребностями – общее достояние всех казахстанцев. Необходимо оказывать поддерж­ку юным талантам и провести следующий фестиваль уже на республиканском уровне.

– Смотр удался! – радуется один из организаторов мероприятия – внештатный советник акима Талгарского района по вопросам лиц с инвалидностью Марат Джапаров. – Мы получили огромное удовольствие от выступ­лений ребят и верим, что в будущем они станут настоя­щими артистами. Главная цель – адаптация особенных детей к социуму. Их участие в творческих конкурсах – уже достижение. Они проявляют здесь силу духа, чувствуют себя нужными, уверенными и счастливыми.

В завершение организаторы наградили всех участников фестиваля специальными дипломами и ценными призами, а также пообещали регулярно проводить подобные акции. По их словам, проект «Жүректен жүрекке» стал символом дружбы и вдохновения, доказал, что у творчества нет границ, а доброта и талант делают мир ярче.

#инклюзия #фестиваль #Жүректен жүрекке

