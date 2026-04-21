Инклюзия как стратегический приоритет

фото предоставлено партией «Ауыл»

В последние годы тема инклюзии все отчетливее выходит за рамки исключительно социальной повестки, превращаясь в один из ключевых индикаторов зрелости государственной политики и общества в целом. Трехдневный инклюзивный фестиваль «Будем жить», прошедший в Восточно-Казахстанской области, стал не только культурным событием, но и содержательной экспертной площадкой, где проявились как достижения, так и системные ограничения действующей модели.

Организованный компанией St ART при поддержке партии «Ауыл», фонда UNESCO, а также акимата Восточно-Казахстанской области фестиваль объединил представителей государственных органов, депутатского корпуса, неправительственных организаций и экспертного сообщества. Его участники обсуждали вопросы цифровизации социальной сферы, занятос­ти, доступной среды, обменивались региональным опытом и практиками.

Программа фестиваля включала не только деловую часть, но и широкий спектр культурных и социальных мероприятий: круг­лый стол на тему искусственного интеллекта в инклюзии, панельные сессии с участием представителей партии и НПО, конкурсы рисунков и по направлению «Художественное слово», спортивные состязания, мастер-классы, а также посещение специализированных учреждений. Одной из ключевых точек стал визит в школу «Бастау» – уникальное образовательное учреждение для детей с расстройствами аутис­тического спектра, где гости смогли ознакомиться с совре­менными подходами к обу­чению и реабилитации.

Сегодня в Казахстане проживает более 737 тыс. лиц с инвалиднос­тью. Это около 3,7% населения. Из них порядка 376,7 тыс. человек – трудоспособного возраста. При этом занятыми являются около 108,9 тыс. человек, что составляет менее трети от потенциально активной группы.

Только за первые месяцы 2025 года мерами содействия занятости были охвачены более 14,9 тыс. человек. Среди них 874 человека трудоустроены на пос­тоянные рабочие места; 3,2 тыс. направлены на общественные работы. Дополнительно более 1,3 тыс. человек прошли обучение основам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес», а государственные гранты до 400 МРП позволяют запускать собственные проекты.

– Мы видим, что государство формирует инструменты поддерж­ки, однако сегодня важно добиться их реальной эффективности. Инклюзия должна означать не только помощь, но и полноценное участие человека в экономике, – отметил депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин.

В Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, включающая государст­венные пособия, социальные выплаты, реабилитационные услуги и программы занятости. По состоя­нию на ноябрь 2025 года: более 542,8 тыс. человек получают госпособия по инвалидности, общий объем выплат превысил 424 млрд тенге. При этом средний размер пособия – около 78 тыс. тенге. Дополнительно более 99 тыс. человек получают выплаты из сис­темы социального страхования.

Развивается и инфраструктура социальных услуг. В стране функ­ционируют сотни поставщиков в этой сфере, более тысячи из них поставляют технические средства, а десятки тысяч специалистов предоставляют индивидуальную помощь. Через портал социальных услуг уже выполнены сотни тысяч заказов.

Кроме того, ведется работа по созданию безбарьерной среды: в период с 2023 по 2027 год планируется адаптировать более 43 тыс. объектов социальной инфраструктуры, из которых свыше половины уже приведены в соответствие с требованиям доступности.

Одной из центральных тем фестиваля стала цифровизация социальной сферы. Круглый стол, посвященный применению искусст­венного интеллекта, показал, что Казахстан активно внедряет современные технологии в систему соцподдержки.

Как отметила участник фестиваля – советник министра труда и социальной защиты населения Захира Бегалиева, ИИ уже используется при назначении социальных выплат, установлении инвалидности и работе с обращениями граждан. В ближайшее время планируется расширить его применение, чтобы максимально упростить доступ к госуслугам. По ее словам, цифровизация позволяет перейти к проактивной модели, где государство само предлагает человеку необходимые меры поддержки.

Несмотря на все это, ключевым вызовом остается низкий уровень занятости. Участники фестиваля подчеркнули необходимость усиления экономических механизмов. Речь идет о стимулировании работодателей через налоговые льготы; расширении программ субсидирования рабочих мест; поддержке предпринимательской активности.

Напомним, с 2018 года в Казахстане действует механизм субсидирования затрат работодателей на создание специальных рабочих мест. На сегодняшний день создано более 200 таких рабочих мест, однако потенциал этого инструмента намного выше.

Значимый вклад в развитие инклюзивной повестки вносит партия «Ауыл». Три года назад при партии была соз­дана комиссия по защите прав лиц с инвалидностью, филиалы которой действуют во всех регионах страны. За это время ее председателем, депутатом Мажилиса Парламента Тансауле Сериковым был иниции­рован ряд поправок и предложений в законодательство: поднят вопрос о статусе языка жестов, увеличены квоты на образовательные гранты для абитуриентов с инвалидностью по всем специальностям, усилены гарантии по трудоустройству, закреплены нормы, ограничивающие меры при задержании в отношении лиц с инвалидностью, предложены изменения в законодательство о спорте, предусматривающие сопровождение спортсменов с инвалидностью на международных соревнованиях и т. д.

Как отметила депутат маслихата области Улытау, председатель региональной комиссии по защите прав лиц с инвалидностью Гульназ Омарова, очень важно то, что подобные фестивали позволяют не только обсудить проблемы, но и увидеть реальные решения на местах. Опыт Восточного Казахстана показывает: при комплекс­ном подходе можно создать эффективную систему поддержки.

Неотъемлемой частью фестиваля стала культурная программа. Гала-концерт, выставки, конкурсы и мастер-классы объединили участников из разных регио­нов. В мероприятиях приняли участие более тысячи зрителей, а также десятки творческих коллективов.

Подобные инициативы способствуют формированию толерантного общества, где ценится разнообразие и уважается достоинство каждого человека. Фес­тиваль «Будем жить» показал, что Казахстан уже сформировал основу инклюзивной политики, включающую законодательные, социальные и цифровые инструменты. Однако дальнейшее развитие требует повышения эффективности реализуемых программ, расширения экономических стимулов, усиления взаимодействия между государством, бизнесом и обществом, а также повышения уровня информированности и вовлеченности граждан.

– Инклюзия – это не отдельное направление, а показатель качества всей государственной политики. От того, насколько мы сможем обеспечить равные возможности, зависит будущее нашего общества, – подчеркнул Николай Арсютин.

Таким образом, инклюзия в Казахстане переходит на новый этап – этап практической реализации и масштабирования. И подобные площадки, как фестиваль в Усть-Каменогорске, становятся важным инструментом этого процесса, объединяя идеи, опыт и конкретные решения.