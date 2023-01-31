Нетепличные условия

Сильные морозы, дефицит угля и, как следствие, погибший в теплицах
урожай, обнажили проблемы,
накопившиеся в отрасли.
Что имеем
Южный Казахстан считается раем для выращивания овощей в закрытом грунте. Теплый климат, обилие солнечных дней и рабочих рук способствуют тому, что сельчане успешно осваивают этот вид земледелия. Так называемые фермерские и хозяйственные теплицы давно и прочно «прописались» в южных районах области. Простые по конструкции и небольшие по площади, они на протяжении десятилетий кормят целые семьи, обеспечивая их работой и доходами. В миллионеры получаемая прибыль, конечно же, не выведет, но позволяет аграриям прожить вполне безбедно.
Сейчас в стране промышленные теплицы (то есть на гидропонике) занимают 218,9 га, или 18%. Доминируют же в республике фермерские огороды под пленкой, разместившиеся на 639,6 га, что составляет 52%. Оставшийся объем относится к личным подсобным хозяйствам граждан.
Долгие годы мини-теплицы умудрялись конкурировать с промышленными комплексами, оснащенными системой капельного орошения и прочими современными опциями. Более того, ежегодно вводились новые приусадебные сооружения под пленкой, вносящие весомый вклад в прирост урожая овощей в межсезонье.
По развитию тепличных хозяйств Туркестанская область занимает лидирующие позиции в стране. На регион приходится 71% теплиц в республике. По данным областного акимата, общая их площадь перевалила за полторы тысячи гектаров.
К примеру, в одном только 2019 году в регионе построили 179,3 га новых теплиц. И эта тенденция постоянного роста посевных площадей под закрытым грунтом наблюдалась вплоть до прошлого года. В 2022-м произошло резкое снижение этого показателя, причем не только в плане строительства новых, но и эксплуатации существующих объектов. Их владельцы предпочли поставить свой бизнес на паузу, что уже само по себе свидетельствует об имеющихся проблемах в отрасли.