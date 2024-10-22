Пассажира рейса «Новосибирск - Астана» задержали в столичном аэропорту

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

В аэропорту города Астаны задержан 34-летний пассажир, который во время полета дебоширил и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Мужчина во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировал. Кроме того, в ходе выяснения обстоятельств мужчина не выполнял законные требования представителей власти.

«Несмотря на сопротивление, правонарушитель был задержан и доставлен в комнату полиции. Задержанный привлечен к административной ответственности сразу по четырем статьям: за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, за нарушение правил поведения на воздушном судне с наложением штрафа в размере 8 МРП (29,5 тысяч тенге – прим. ред.)», - сообщили в полиции.

Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в суд для принятия процессуального решения.

Напомним, что с начала года сотрудниками департамента полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений выявлено и привлечено к ответственности 71 283 правонарушителя. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 5 624, за мелкое хулиганство – 586, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа – 75.

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